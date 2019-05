Stanser fördern Konzernverantwortungsinitiative Verfechter der Initiative haben ein lokales Unterstützungs-Komitee gegründet.

(pd/fhe) Die Konzernverantwortungsinitiative will bekanntlich Konzerne in die Pflicht nehmen, Menschenrechte und Umweltstandards weltweit einzuhalten. In Stans ist nun ein lokales Unterstützungs-Komitee gegründet worden. Tanja Christen vom Komitee sagt: «Wir finden es wichtig, dass wir uns auch in und um Stans mit diesem Anliegen befassen. Darum haben wir ein Komitee gegründet.» In den nächsten Wochen und Monaten will die Gruppe erste Informationsveranstaltungen und Aktionen organisieren. Ein weiteres lokales Aktionskomitee für die Konzernverantwortungsinitiative gibt es in Alpnach.