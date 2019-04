Stanser «Schneesport-Queen» verteidigt ihren Titel Beatrice Zimmermann ist die beste Schneesportlehrerin der Schweiz. Nach 2018 zum zweiten Mal. Franz Niederberger

Beatrice Zimmermann beim Riesenslalom. (Bild: PD)

Über 1500 Schneesportlehrer lieferten sich vom 11. bis 14. März in Schuls spannende Wettkämpfe. Im Kampf um den goldenen Helm mussten Wettkämpfe mit Alpinskis (Skicross und Riesenslalom) sowie im Langlauf-Cross und Telemark ausgetragen werden. Mindestens drei Resultate waren für die Gesamtwertung erforderlich, für den Titel konnten sich vor allem Sportler mit polysportiven Fähigkeiten Chancen ausrechnen. Für die Schweizerische Skischule Engelberg startete Beatrice Zimmermann. In ihrer Paradedisziplin Telemark klassierte sie sich auf Rang 2, knapp hinter der Telemark-Dominatorin Amélie Reymond. Mit weiteren Top Ten-Resultaten in allen Disziplinen gelang ihr die Titelverteidigung als beste Schneesportlehrerin der Schweiz.

Versöhnlicher Saisonabschluss

Perfekt vorbereitet nahm die 29-jährige Stanser Telemarkfahrerin im Januar ihre 5. Weltcupsaison in Angriff. Der Start verlief mit 4 Podestplätzen in 7 Rennen optimal. Bei einem Weltcuprennen in Frankreich Ende Januar stand sie im Sprint-Final, nachdem sie ihre stärkste Konkurrentin Amélie Reymond im Halbfinal eliminiert hatte. Ein Sturz im Finallauf machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Hirnerschütterung und 5 Wochen Pause lautete die Diagnose.

Körperlich nicht topfit, resultierten beim Saisonhöhepunkt an der Telemark-Weltmeisterschaft im norwegischen Rjukan ein vierter und zwei fünfte Ränge in den Einzelrennen. Die berechtigten Medaillenträume musste sie begraben.

Der Titel als beste Schneesportlehrerin hat bei Beatrice Zimmermann einen umso grösseren Stellenwert. Voller Tatendrang wird die Gesundheits- und Bewegungsspezialistin mit Fachausweis die Vorbereitungen für die kommende Saison in Angriff nehmen.