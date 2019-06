Stanser Seilzieher bringen zwei Siege heim Der Seilziehclub Stans-Oberdorf zeigte sich beim Turnier in Baden-Württemberg ­erfolgreich.

Die Seilzieher der U23 aus Stans-Oberdorf gaben alles und holten sich die Goldmedaille. (Bild: pd)

(pd/rub) Nach einem guten Pfingstwochenende mit dem Heimturnier im Eichli fuhren die Stanserinnen und Stanser Seilzieher über die Schweizer Grenze hinaus. Das Ziel war Goldscheuer in Baden-Württemberg. Anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums des Seilziehvereins veranstalteten diese ein internationales Turnier. 700 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa reisten an, um sich an zwei Tagen in sechs Kategorien zu messen.

Den Sieg in der 700-Kilogramm-Kategorie holte sich der Seilziehclub Engelberg. Mit zwei Teams starteten die Stanser Seilzieher in der 580-Kilogramm-Kategorie Herren: Stans 2 verpasste den Einzug ins Viertel­final knapp mit dem dritten Platz in ihrer Gruppe. Stans 1 traf im Viertelfinal auf Goldscheuer und musste sich leider der Heimmannschaft geschlagen geben. Am Sonntag starteten als erste Kategorie Mix 580 Kilogramm. Die vier Frauen und vier Männer aus Stans-Oberdorf überzeugten dabei und holten sich im Final gegen das Team von TTV Eibergen aus Holland den Sieg. Auch die jungen Seilzieher von Stans-Oberdorf zeigten sich in der Kategorie U23 450 Kilogramm erfolgreich. Sie gewannen in einem spannenden Finalzug gegen das Team von Sins und konnten sich an der Siegerehrung eine Goldmedaille abholen.

Gute Resultate

Das 640-Kilogramm-Team von Stans-Oberdorf erzog sich einen guten vierten Rang in der Gruppenphase. Sieger in dieser Kategorie wurde der Seilziehclub Engelberg. Damit fand eine weitere Goldmedaille den Weg in die Zentralschweiz. Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Seilzieher aus Stans-Oberdorf. Sie konnten zwei der fünf Schweizer Siege verbuchen.