Stanser Teams dominierten den CS-Cup 86 Teams spielten am kantonalen Schüler-Fussballturnier an drei Standorten.

Kicken statt büffeln: Nur das runde Leder im Visier hatten am CS-Cup Mädchen und Knaben. (Bild: PD)

(pd/rub) Am 15. Mai spielten die Schülerinnen und Schüler des 7. bis 9. Schuljahrs an den Turnierorten Buochs, Hergiswil und Stans um die Qualifikation für das Finalturnier. Es ging knapp zu und her auf dem grünen Rasen. Wie die Abteilung Sport des Kantons Nidwalden meldet, wurde beispielsweise der Final im 8. Schuljahr der Knaben erst mit dem siebten Penaltyschützen entschieden, jubeln durfte schliesslich das Kollegi Stans. Auffällig ist die Dominanz der Stanser Teams, gleich dreimal gewann die ORS Stans und zweimal das Kollegi Stans. Einzig bei den Mädchen im 9. Schuljahr holt sich mit Wolfenschiessen ein Nicht-Stanser-Team den Sieg. Der Einfluss der Spieler des FC Stans war entsprechend spürbar.

Am zweiten Turniertag spielen die Schülerinnen und Schüler des 4. bis 6. Schuljahrs. Hier ist die Siegerliste etwas ausgeglichener. Es spielten nur sieben reine Mädchenteams mit, entsprechend waren auch die Niveauunterschiede grösser als in der Oberstufe. Dies trübt jedoch die Freude der Spielerinnen und Spieler nicht. Um das Turnier noch attraktiver zu gestalten, wäre es toll, wenn es in Zukunft mehr reine Mädchenteams gäbe. So wäre der Konkurrenzkampf grösser und die Mädchen müssten nicht gegen Knaben spielen. Alle Kategoriensieger haben sich für das Finalturnier vom 12. Juni in Basel qualifiziert.