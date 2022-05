Stansstad Bevölkerung wählt neu Silvan Bucher und David Wettstein in den Schulrat – Yvonne Bircher bleibt Schulvizepräsidentin Die bisherigen Mitglieder Yvonne Bircher, Michael Müller und Renato Stiz können ihren Sitz im Schulrat halten.

Yvonne Bircher, Schulvizepräsidentin Stansstad Bild: PD

In der Gemeinde Stansstad fanden Schulratswahlen für die Amtsperiode 2022 bis 2026 sowie eine Ersatzwahl für die Amtsperiode 2020 bis 2024 statt. Für die Amtsperiode 2022 bis 2026 stellten sich für vier Sitze sechs Kandidierende zur Verfügung. Gewählt wurden die bisherigen Yvonne Bircher (Mitte, 859 Stimmen), Michael Müller (parteilos, 771), Renato Stiz (Mitte, 720) sowie den neu Kandidierenden Silvan Bucher (FDP, 635). Nicht gewählt wurden die neu Kandidierenden Philipp Rohrer (FDP, 502) und Simon Fontana (Grüne, 459). Das absolute Mehr lag bei 494 Stimmen. 38 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an der Wahl teil. Mit ihrer Wiederwahl in den Schulrat wurde Yvonne Bircher als einzige Kandidierende auch zur Schulvizepräsidentin für die Amtsperiode 2022 bis 2024 wiedergewählt.

Für den Rest der Amtsperiode 2020 bis 2024 stellten sich für den freiwerdenden Sitz von Bernhard Gasser drei Kandidaten zur Verfügung. Gewählt wurde David Wettstein (Mitte, 577 Stimmen), der das absolute Mehr von 572 Stimmen knapp erreichte. Nicht geschafft haben den Sprung in den Schulrat Christian Epper (SVP, 409) sowie Bruno Notter (GLP, 156). Die Stimmbeteiligung lag bei 35.5 Prozent.