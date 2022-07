Stansstad Einweihung des neuen Gebäudes – Für den Werkhof und die Feuerwehr in Stansstad beginnt eine neue Ära Am vergangenen Samstag konnte in Stansstad das neue Gebäude für den Werkhof und die Feuerwehr besichtigt werden.

Die Feuerwehrfahrzeuge warten auf den nächsten Einsatz in ihrem neuen Depot. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 9. Juli 2022)

«Am liebsten würde ich bei dieser tollen neuen Situation wieder Feuerwehrdienst leisten.» Beat Plüss, Gemeindepräsident von Stansstad, wusste, wovon er am vergangenen Samstag in seiner Eröffnungsrede zum «Tag der offenen Tür» sprach. Denn er war früher Feuerwehrkommandant. Im Übrigen konnte er sich nach einer kurzen Zusammenfassung der Planungs- und Bauphase darauf konzentrieren, sich bei vielen Personen zu bedanken: Beim Architekten Urs Wettstein, bei der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) für die finanzielle Unterstützung, bei seiner Ratskollegin Lisbeth Koch, welche die Begleitgruppe für den Bau leitete, bei den Vertretern der Feuerwehr und des Werkhofs und beim Stimmvolk von Stansstad, das dreimal Ja zur Vorlage gesagt hatte. Sie alle ermöglichten das neue Gebäude für den Werkhof und die Feuerwehr.

Gemeindepräsident Beat Plüss bei der Eröffnungsrede. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 9. Juli 2022)

Auch die nachfolgenden Redner, Geschäftsführer Stefan Bossard und Feuerwehrinspektor Toni Käslin von der NSV sowie die Feuerwehrkommandantin Julia Jung richteten Dankesworte an die Stimmbürger, die Feuerwehrleute, den Gemeinderat und an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher für ihr Kommen. Der offizielle Teil schloss mit der Einsegnung des Gebäudes durch Diakon Arthur Salcher.

Feuerwehr und Werkhof vereint (von links): Julia Jung, Roger Zumbühl, Franz Bircher und Stefan Odermatt. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 9. Juli 2022)

Lob und Zufriedenheit

Am «Tag der offenen Tür» sah man bei den Besuchern und bei den Benützern der neuen Räume nur zufriedene Gesichter. Daniel Lässer, der Chef des Werkhofs, lobte den grossen Mehrwert: «Von allem Anfang an durften wir uns bei der Planung im Raumbuch einbringen. So haben wir nun mehr Platz, es gibt neue Garderoben, Duschen und besseres Licht. Vorher war das Material an vier Orten gelagert, nun ist alles an der gleichen Stelle. So können wir Energie und Zeit sparen.»

Auch Lisbeth Koch, die verantwortliche Gemeinderätin für die Begleitgruppe, schaute gerne auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zurück, zum Beispiel mit Bauamtsleiter Roger Deflorin. Sie sei sich bewusst, dass die acht Millionen Franken für den Neubau eine stattliche Summe sind, von der die NSV etwa zehn Prozent übernimmt. Auf der anderen Seite freute sie sich, dass die Kosten unter Kontrolle sind und dass die Termine trotz Hochwasser im letzten Jahr eingehalten werden konnten.

Ein Bau mit kreativen Lösungen

Stefan Bossard von der NSV gestand in seiner Ansprache, dass er die Parzelle im Quartier beim Seepark für ungeeignet hielt. Allerdings habe er nicht mit der Idee der Planungsgruppe rund um das Architektenbüro Wettstein AG gerechnet, die Feuerwehrautos im Obergeschoss des Neubaus zu parkieren, sodass sie ebenerdig via Feldbrücke an ihr Ziel gelangen können.

Auch Architekt Urs Wettstein zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Besonders stolz ist er auf die energiesparenden Massnahmen dank Minergie-P: «Die Einwohnergemeinde Stansstad soll eine Vorbildfunktion übernehmen. Auf dem Dach des Gewerbegebäudes wird mit einer Fotovoltaikanlage Strom erzeugt und dem Gebäude zugeführt. Weil die Stromproduktion grösser ist als der Eigenbedarf, wurde ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch gegründet.»

Nun bleibt zu hoffen, dass die Gemeinde für das ehemalige Areal beim Weiermattli West, das bald zurückgebaut wird, ähnlich kreative Lösungen findet.