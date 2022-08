Stansstad Fahrzeug kollidiert mit Rollstuhlfahrer Am Freitagmittag kam es im Kreisel Bürgenstockstrasse in Stansstad zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollstuhlfahrer mit Handbike und einem Personenwagen. Der Rollstuhlfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 6. August, um 12 Uhr. Ein Rollstuhlfahrer fuhr mit seinem Handbike von Hergiswil her in den Kreisel Bürgenstockstrasse und beabsichtigte diesen in Richtung Bürgenstockstrasse zu verlassen. Gleichzeitig fuhr ein Personenwagen von Stans her in den Kreisel ein. In der Folge wurde der Rollstuhlfahrer seitlich vom Personenwagen erfasst, wobei dieser zu Fall kam. «Der Rollstuhlfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und konnte durch den Rettungsdienst vor Ort betreut werden», schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung. Der Sachschaden ist gering. (pd/zf)