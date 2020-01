Hoher Sachschaden bei Selbstunfall auf der A2 in Stansstad – 23-jähriger Lenker verletzt Ein 23-jähriger Lenker ist bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A2 in Stansstad verletzt worden. Beim Unfall entstand ein beträchtlicher Sachschaden.

(zim) Ein Lenker fuhr in der Nacht auf Montag um zirka 1.15 Uhr auf der Autobahn A2 von Luzern in Richtung Stans. Auf der Höhe der Ausfahrt Stansstad kollidierte das Fahrzeug des 23-Jährigen mit dem Spurteiler der Ausfahrt und anschliessend in der Galerie Stansstad beidseitig mit dem jeweiligen Bankett, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte. Das Fahrzeug kam kurz vor Ende der Galerie auf der Überholspur zum Stillstand.

Durch die Kollision zog sich der Lenker noch unbekannte Verletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungsteam zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.

Beim Unfall entstand beträchtlicher Sachschaden. Zur Bergung sowie dem Abtransport wurde ein Abschleppdienst benötigt und zur Reinigung der Fahrbahn musste die Zentras mit einer Kehrmaschine aufgeboten werden.