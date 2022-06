Stansstad Japanischer Künstler stellt erstmals in Schweizer Galerie aus Die Galerie Franco Fornara Fine Art in Stansstad präsentiert ab sofort bis am 19. Juni 2022 eine Sonderausstellung von Ryuma Imai.

Eines der bunten Werke des japanischen Künstlers. Bild: PD

Seine Werke sind geprägt durch eine unglaubliche Strahlkraft und Dynamik. Der japanische Künstler Ryuma Imai lässt die Farbe auf die Leinwand tropfen und schafft es dennoch, seinen Geschöpfen ein wiedererkennbares Gesicht zu verleihen. Das einzigartige Leuchten ist zudem einer speziellen Farbmischung zu verdanken, die die japanischen Leinwände perfekt coloriert. Die Galerie Franco Fornara Fine Art in Stansstad ist stolz, den ersten internationalen Künstler am neuen Standort an der Dorfstrasse 13 in Stansstad präsentieren zu dürfen. (pd/inf)