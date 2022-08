Stansstad Lopperkapelle wird saniert und bleibt bis im Herbst geschlossen Der Kanton Nidwalden lässt die Marienkapelle am Lopper renovieren. Das Gebäude befinde sich in einem schlechten Zustand.

«Seit fast 60 Jahren thront die Lopperkapelle unübersehbar am Berghang über der Achereggbrücke in Stansstad, die tagein, tagaus von Tausenden von Autolenkenden auf der A2 und der Kantonsstrasse passiert wird», schreibt die Nidwaldner Baudirektion in einer Mitteilung. Mittlerweile sei sie jedoch in die Jahre gekommen. «Die Witterungseinflüsse nagen an der Marienkapelle am Lopper – eine von drei Kapellen im Besitz des Kantons Nidwalden.» Das Gotteshaus befinde sich allgemein in einem schlechten Zustand. So weisen die Holzdecke und das Vordach Wasserschäden auf, im Sockelbereich macht sich die Salzerosion zusehends spürbar. Zudem wurden die Elektroninstallationen im vergangenen Jahr durch einen Blitzscheinschlag beschädigt.

Die Marienkapelle am Lopper. Bild: PD

Das Hochbauamt der Baudirektion Nidwalden hat daher die Restaurierungsfirma Stöckli in Stans beauftragt, die Kapelle bauhistorisch und in seiner Substanz zu analysieren. Darauf basierend wurde ein Instandsetzungs- und Sanierungskonzept erstellt, um die aufgetretenen Schäden nachhaltig zu beheben und die Bausubstanz für weitere Jahrzehnte zu erhalten. Die bisher letzte Aussenrenovation am Gebäude liege 22 Jahre zurück.

Wiedereröffnung spätestens im November

«Der Ort am Fuss des Loppers wird heute noch gerne zum Innehalten, aber auch des prächtigen Ausblicks wegen von den Menschen aufgesucht. Sie sollen in Zukunft wieder auf eine Kapelle treffen, die nicht marode, sondern einladend wirkt», wird Projektleiterin Amélia Gasser in der Mitteilung zitiert. Bis zum Ende der Renovationsarbeiten, die am Mittwoch beginnen, seien keine Besuche möglich. Die Lopperkapelle bleibt vorübergehend geschlossen. «Dies auch aus Sicherheitsgründen während der Sanierungsphase, die vom heimischen Architekturbüro Battagello und Hugentobler geleitet wird und in enger Begleitung durch die kantonale Denkmalpflege erfolgt.» Die Wiedereröffnung sei für Ende Oktober, spätestens Anfang November geplant.

In den Jahren 1964 und 65 erbaut, wurde die Lopperkapelle im Folgejahr eingeweiht und von der Bauherrschaft, der Familie des Hergiswiler Industriellen Alfred F. Schindler, dem Kanton Nidwalden gestiftet. «Dies als Zeichen des Dankes für das grosse Bauwerk mit Loppertunnel und Achereggbrücke – und dass während der Bauarbeiten niemand ernsthaft zu Schaden kam.» (lur)