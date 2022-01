Stansstad Mitte präsentiert ihre Kandidierenden für den Landrat Sechs Kandidierende wollen für die Volkspartei am 13. März in den Landrat gewählt werden.

Die Mitte Stansstad kann sechs Persönlichkeiten für die Landratsliste präsentieren. Laut Medienmitteilung haben sich schon alle bisher für die Öffentlichkeit eingesetzt. Sie seien bereit, auch im kantonalen Parlament eine Politik der Mitte zu vertreten.

Von links: Peter Lussy, David Wettstein, Eva Keiser, Yvonne Bircher, Norbert Rohrer und Renato Stiz. Bild: PD

Norbert Rohrer (bisher) ist seit 2010 Gemeinderat mit dem Departement Hochbau und Planung. Er tritt auch im Landrat seit 2014 für die Anliegen der Gemeinde ein. Als pensionierter Mittelschullehrer (geb. 1948) kann er seine breitangelegte politische Arbeit gut bewältigen. Er ist Mitglied der Finanzkommission und Präsident der Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft des Kantons Nidwalden.

Fünf neue Kandidierende

Die 50-jährige Eva Keiser (neu) ist als Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen seit 2018 im Gemeinderat für das Finanzdepartement zuständig und ist Mitglied der Feuerwehrkommission, der Sozialkommission und des Stiftungsrates der Altersfürsorge Stansstad. Beruflich ist sie in einem KMU-Betrieb sowie selbstständig als Buchhalterin tätig.

Renato Stiz (neu) mit Jahrgang 1965 ist Schreiner EFZ und als Arbeitsagoge seit über 20 Jahren Leiter der Caritas-Schreinerei in Littau. Im Schulrat kümmert er sich um das Departement Kommunikation und Belegungen. Daneben arbeitet er in der Redaktionskommission von «Stansstad aktuell» mit.

Die 1970 in Oberdorf geborene Yvonne Bircher-Lienhard (neu) ist ausgebildete Betriebsassistentin und arbeitet beim Kundendienst der Post CH AG. Sie hat als Schulrätin seit 2010 das Ressort Bildung und Pädagogik inne. Als Vertreterin der Schule arbeitet sie in der Jugendkommission mit.

Der 31-jährige David Wettstein (neu) ist im Berner Seeland aufgewachsen und hat sich in Kehrsiten niedergelassen. Er hat an der Universität Bern Informatik studiert und arbeitet nun als Informatiker und Agile Leader bei der Swisscom. Er war J+S-Trainer und Schiedsrichter Swiss Unihockey. Heute ist er in der Feuerwehr Stansstad aktiv.

Peter Lussy (neu) mit Jahrgang 1965 ist gelernter Elektromonteur mit Weiterbildung zum dipl. Verkaufsleiter. Er arbeitet bei der Hans Hassler AG. Seit 2014 ist er Mitglied und seit 2018 Präsident der kommunalen Finanzkommission. Im Weiteren arbeitet er in den Kommissionen Zentrumsfreiräume und Ortsplanung mit und ist Vorstandsmitglied der Offiziersgesellschaft Nidwalden. (nke)