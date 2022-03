Stansstad Mitte präsentiert Nominationen für Gemeinde- und Schulrat Die Partei schickt drei Bisherige ins Rennen um den Gemeinderat. Für den Schulrat wurde auch ein neues Gesicht nominiert.

Die Mitte Stansstad hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat und den Schulrat nominiert. Die drei bisherigen Gemeinderäte Eva Keiser-Odermatt, Andy Christen und Norbert Rohrer stellen sich laut einer Medienmitteilung für eine weitere vierjährige Amtsdauer zur Verfügung. Laleh Kiser kandidiert wiederum für zwei Jahre als Gemeindevizepräsidentin.

Für eine weitere Amtsdauer im Schulrat kandidieren die zwei bisherigen Mitglieder Yvonne Bircher-Lienhard und Renato Stiz. Yvonne Bircher stellt sich zudem erneut für zwei Jahre als Vizepräsidentin des Schulrates zur Verfügung.

Für den bisherigen Schulrat Bernhard Gasser aus Kehrsiten, der in Folge eines Wohnortwechsels ausscheidet, hat die Mitte Stansstad einen Nachfolger gefunden: David Wettstein mit Jahrgang 1990 wohnt in Kehrsiten, ist verheiratet und Vater eines Kleinkindes. Er ist als Informatiker bei der Swisscom tätig. In Stansstad engagiert er sich in der Feuerwehr. Die Kandidatur von David Wettstein gilt für den Rest der Amtsdauer von zwei Jahren. Der Mitte Stansstad ist es ein grosses Anliegen, dass die verschiedenen Ortsteile der Gemeinde in den Räten vertreten sind. (nke)