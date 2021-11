Stansstad Neuer Co-Working-Space öffnet seine Türen Der Verein Vierwald Works eröffnet einen Platz für «digitale Nidwaldner Nomaden». Dieser soll für jeden zugänglich und bezahlbar sein.

Es sei ein Angebot, das sowohl Jungunternehmer und Start-ups als auch Pendler ansprechen soll: Der Co-Working-Space «Vierwald Works» öffnet am Mittwoch in Stansstad seine Türen. «Arbeiten in einem Co-Working-Space ist gerade für Jungunternehmer und Start-ups sehr spannend und soll deshalb auch zahlbar sein», wird Christoph Richard, Präsident des Vereins, in einer Mitteilung zitiert.

Der Co-Working-Space von Vierwald Works in Stansstad bietet zwei Arbeitsplätze. Bild: PD

Nicht jedes Start-up könne die Risiken von eigenen Geschäftsräumlichkeiten von Beginn an tragen, weshalb Co-Working hier Abhilfe schaffen kann, schreibt der Verein in einer Mitteilung. So setzt der Verein auf ein «Pay what you want»-Modell: Jeder Besucher bezahlt nur, was er möchte.

Arbeiten in modernem Umfeld

In den Räumlichkeiten der Webagentur «Tastisch» an der Stanserstrasse 3 in Stansstad liegt schon Start-up-Feeling in der Luft. Die beiden Co-Working-Plätze stehen in einem hellen und modernen Büro, welches vom Bahnhof Stansstad in wenigen Minuten erreichbar ist. Ausgestattet sind die zwei Co-Working-Plätze jeweils mit Stehpult, 27-Zoll Displays sowie Maus und Tastatur. «Wir möchten moderne Arbeitsweisen fördern und sehen in Co-Working-Spaces ein grosses Potenzial. Es findet ein abwechslungsreicher Austausch statt, entlastet den Verkehr und dadurch auch die Umwelt», so Christoph Richard. (nke)