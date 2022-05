Stansstad Gemeinde überarbeitet Nutzungsplanung Künftig ist nicht mehr die Ausnützungsziffer das Mass aller Dinge. Die Bevölkerung kann bei der Überarbeitung auch mitreden.

Blick vom Stanserhorn auf Stansstad. Bild: Roger Grütter (5. April 2022)

Wo darf man bauen und wie hoch? Antworten darauf gibt die Nutzungsplanung mit dem Zonenplan und dem Bau- und Zonenreglement. Diese Instrumente regeln jeden der rund 17,13 Millionen Quadratmeter des Stansstader Gemeindegebietes. Nun steht eine Revision an, auch ausgelöst durch Änderungen in der kantonalen und nationalen Gesetzgebung. Viele Neuerungen stehen an. So sind bei einem Baugesuch nicht mehr die Anzahl Stockwerke, sondern die Höhe massgebend. Um dem verdichteten Bauen mit einer möglichst grossen Ausnützung des Bodens Rechnung zu tragen, ist auch nicht mehr die Ausnützungsziffer das Mass aller Dinge, welche die Fläche sämtlicher Geschosse berücksichtigt, sondern die Überbauungsziffer, bei der die anrechenbare Gebäudefläche, also der Fussabdruck eines Hauses, relevant ist. Damit kann die maximale Bebaubarkeit nur dann erreicht werden, wenn auch die zulässige Bauhöhe voll ausgenutzt wird. Zudem erlaubt das neue Bau- und Zonenreglement auch nutzbare Grünflächen auf dem Dach. «Flachdächer zu bepflanzen, ist neben Fotovoltaikanlagen ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz», erklärt der zuständige Gemeinderat Norbert Rohrer.

Während der öffentlichen Auflage bis am 27. Mai kann gegen den Zonenplan und das Bau- und Zonenreglement schriftlich und begründet Einwendung erhoben werden. Die Stansstaderinnen und Stansstader befinden dann an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung, voraussichtlich noch diesen Herbst, über nicht gütlich erledigte Einwendungen und eingereichte Abänderungsanträge, bevor sie dann den Zonenplan und das Bau- und Zonenreglement beschliessen.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann allfällige Um-, Aus- oder Einzonungen vorgenommen werden.