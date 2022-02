Stansstad Gemeinderat nimmt zweiten Anlauf für neues Dorfzentrum Voraussichtlich noch dieses Jahr soll die Stansstader Bevölkerung über eine Umgestaltung des Dorfzentrums abstimmen können. Gemeindepräsident Beat Plüss spricht von einer einmaligen Chance.

So könnte sich der Platz zwischen der Sust und dem Hafen in Zukunft präsentieren: als Begegnungszone mit direktem Wasseranschluss. Visualisierung: PD

Der Stansstader Dorfplatz soll verschönert und aufgewertet werden. Der Bereich zwischen Sust und Hafen soll zur naturnahen Fussgängerzone werden, ohne Parkplätze. Kompensiert werden sollen diese durch eine zweite Parkplatzreihe Richtung Stationsgebäude. Das Areal soll jedoch so ausgestaltet sein, dass es multifunktional genutzt werden kann, etwa für eine Ausstellung oder für einen Weihnachtsmarkt, wenn im Winter die Parkplätze kaum benötigt werden. Der Stansstader Gemeinderat hat das Büro Freiraumarchitektur aus Luzern beauftragt, ein entsprechendes Vorprojekt zu erarbeiten. Nebst dem Dorfplatz und dem Hafen, welcher in einem separaten Projekt im Winter 2022/23 saniert werden soll, soll die Planung auch den Aussenraum um das alte Kassenhäuschen am See samt Umfeld beinhalten, wie die Gemeinde in der aktuellen Ausgabe ihrer Informationszeitschrift «Stansstad aktuell» schreibt.

Der Hafen, wie er sich jetzt präsentiert. Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 8. Februar 2022)

Um die Bedürfnisse aller Beteiligten abzuholen, sei eine breit abgestützte Arbeitsgruppe gebildet worden mit den Stansstader Ortsparteien, Gastrobetrieben, der Jugendanimation und dem OK 31, das jeweils für die grosse 1.-August-Feier im Dorfzentrum verantwortlich ist.

Gemeindepräsident Beat Plüss spricht auf Anfrage von einer idealen Gelegenheit, die man nutzen solle. «Die Strom- und Wasserleitungen unter dem Dorfplatz müssen sowieso dringend saniert werden. Die Kanalisation ist marode. Trotz Trennwassersystem läuft Wasser vom See in die Schmutzwasserleitung.» Um diese Sanierungsarbeiten, die einen nicht unwesentlichen Teil der Kosten ausmachten, komme man sowieso nicht herum. «Da macht es auch finanziell Sinn, im gleichen Zug auch das Dorfzentrum neu zu gestalten. Die Sust mit dem anschliessenden Park auf Seeseite wird so zu einer weiteren Perle von Stansstad.» Die Kosten könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern.

Das Dorfzentrum mit der Sust. Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 8. Februar 2022)

Abstimmung möglicherweise noch dieses Jahr

Beat Plüss rechnet damit, dass noch in diesem Jahr die Stansstader Bevölkerung über ein ausgearbeitetes Projekt abstimmen kann, entweder an der Urne oder an der Gemeindeversammlung.

Es ist bereits der zweite Anlauf. Im November 2015 lehnten die Stansstaderinnen und Stansstader an der Herbstgemeindeversammlung einen Kredit von 2,2 Millionen für Sanierung und 1,4 Millionen Franken für die Neugestaltung des Dorfplatzes mit rund einer Zweidrittelmehrheit ab. Den Ausschlag für die Ablehnung hatte die Finanzkommission gegeben, die das Geschäft zur Ablehnung empfohlen hatte. Sie hatte auf die Nettoverschuldung der Gemeinde hingewiesen, die ihrer Ansicht nach mit der Annahme des Projekts noch steigen würde. Die Pro-Kopf-Verschuldung sank von 667 Franken im Jahr 2017 auf 196 Franken im Jahr 2020, wie ein Blick auf die Finanzstatistik ergibt. Der Kanton bezeichnet diesen Verschuldungsgrad als gering. Dies sieht auch Beat Plüss so.