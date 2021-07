Schwere Unwetter in Nidwalden: Strassen gesperrt, dutzende Personen evakuiert

Am Samstagabend kam es im ganzen Kanton Nidwalden zu heftigen Gewittern. In Wolfenschiessen mussten Strassen sowie eine Bahnverbindung gesperrt und Personen evakuiert werden. Weiter musste unter anderem in Oberrickenbach ein Pfadilager mit 44 Personen evakuiert werden.