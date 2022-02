Regierungsratswahlen Nidwalden Dominik Steiner sieht sich als Teamplayer Er ist überzeugt, dass sein Netzwerk einen Mehrwert für den Regierungsrat darstellt. Als «Bindeglied» kann sich der FDP-Kandidat vorstellen, überregionale Beziehungen weiter auszubauen und neue zu knüpfen.

«Ich möchte die Zukunft des Kantons aktiv mitgestalten», sagt der FDP-Landrat Dominik Steiner zu seiner Motivation, für den Regierungsrat zu kandidieren. «Ich bin überzeugt, dass ich meine grosse und vielfältige berufliche Erfahrung in das Gremium einbringen kann.» Der 48-jährige Ennetbürger verweist dabei auf seinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund sowie seine breite Führungserfahrung als Wirtschaftsinformatiker.

Dominik Steiner vor dem Gebäude der Spitex Nidwalden, bei der er im Kantonalvorstand mitwirkt. Bild: Urs Hanhart (Stans, 25. Januar 2022)

Die ersten Schritte seiner beruflichen Laufbahn machte er in einer Lehre als Elektromechaniker. Nach einigen beruflichen Wanderjahren absolvierte er den Militärdienst, wo er die Offizierslaufbahn einschlug. 2001 kam Steiner zu den Pilatus Flugzeugwerken, zunächst in die Qualitätsprüfung. Später betreute er unter anderem als Teamleader die Schweizerische Luftwaffe. Bis heute legt der Ennetbürger Wert auf Weiterbildungen. Auch deshalb habe er sich stetig weitergebildet und vor gut 20 Jahren den Schritt in die IT gewagt. «Das war immer ein Berufswunsch von mir. Die Digitalisierung mit all ihren Aspekten interessierten mich.» Es folgten mehrere Tätigkeiten bei in- und ausländischen Firmen, die ihn auch in angrenzende Nachbarländer führten, wo er Kunden betreute und neue Kunden- und Partnerbeziehungen aufbaute. Mit der Gründung seiner Familie – seine Zwillinge sind 13 Jahre alt – verlegte er seinen Arbeitsschwerpunkt zurück in die Schweiz. Heute leitet Steiner das Account Management bei einer Berner Beratungsfirma, die Kunden in der Digitalisierung begleitet. Unter anderen berät er auch die Bundesverwaltung.

Drei Fragen an den Kandidaten Wo soll der Kanton aktiver werden in Sachen Klimapolitik? Muss «der Kanton» aktiver werden in Sachen Klimapolitik oder ist das nicht eher eine Aufgabe von uns allen? Für mich ist der Klimaschutz ein globales und sehr wichtiges Thema, welches wir kollektiv angehen und lösen müssen. Selber lebe ich das Prinzip, fordere nur was Du selber vorlebst. Daher erwarte ich «vom Kanton» eine Klimavision sowie Massnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Wir müssen es schaffen, dass die breite Bevölkerung bereit ist, ihren individuellen Beitrag zu leisten und dies ohne Verbote und zusätzliche Gesetze. Soll die Tieferlegung der Zentralbahn weiterverfolgt werden oder nicht? Langfristig müssen wir eine Lösung für die Verkehrsprobleme im Zentrum von Stans finden. Die Tieferlegung der Zentralbahn kann eine mögliche Lösung sein, jedoch erwarte ich die Prüfung weiterer Varianten. So wurde auch schon eine Trambahn durch Stans vorgeschlagen sowie eine Verlagerung des Verkehrsknotens Nidwalden auf einen Standort ausserhalb des Dorfkerns. Eine Trambahn wäre eine Lösung, die schnell und ohne grössere bauliche Massnahmen erprobt werden könnte. Idealerweise würde man im Vorfeld eine Verkehrsfluss-Simulation durchführen. Daraus liessen sich Erkenntnisse ableiten, bevor der Verkehr in Nidwalden erneut zum Erliegen kommt. Wie soll die heute an verschiedenen Orten angesiedelte kantonale Verwaltung zentraler organisiert werden? Für mich ist die Nähe der Verwaltung zum Bürger wichtig. Die Ämter, die von der Bürgerin häufig aufgesucht werden müssen, sollen zentrumsnah und/oder verkehrstechnisch gut erreichbar sein. Erst in zweiter Linie soll darauf geachtet werden, dass die verschiedenen Direktionen so angeordnet werden, dass effiziente Arbeitsabläufe und direktionsübergreifende Zusammenarbeit möglich sind. Beim Informationsaustausch helfen uns heute die modernen Technologien. Damit wird der effektive Standort einer Verwaltung weniger wichtig. Hingegen soll für die Arbeitnehmenden der Arbeitsplatz gut erreichbar und attraktiv sein, auch was die Verpflegungs- oder Aufenthaltsmöglichkeiten angeht. (mu)

«Man kann etwas bewegen, wenn man sich aktiv einbringt»

Aktiv zur Politik kam Dominik Steiner im Jahr 2014. «Ich wurde angefragt, ob ich für die FDP in der Schulkommission tätig sein möchte.» Neben Themen wie dem Lehrplan 21 oder der Installation von Tagesstrukturen hatte er auch dort mit Digitalisierungsfragen zu tun. «Es ging darum, digitale Medienkompetenzen im Ausbildungsangebot für die Schülerinnen und Schüler breiter einzubinden und daraus Angebote zu schaffen, die sie über die ganze Schulzeit nutzen können.» 2018 wurde er in den Landrat gewählt. «Dieses Amt hat mir von Anfang an sehr viel Freude gemacht. Ich merkte, dass man etwas bewegen kann, wenn man sich aktiv einbringt.» In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat er mehrere Vorstösse zu Digitalisierungsthemen, zum Verkehr oder zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingereicht. Er ist Mitglied der Kommission für Staatspolitik, Justiz und Sicherheit (SJS) und der Justizkommission (Juko). Sein berufliches Fachwissen bringt er in der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission für das Informatikleistungszentrum Obwalden/Nidwalden ein.

Dominik Steiner sieht sich als Teamplayer. «Ich war nie bekannt dafür, ein Einzelkämpfer zu sein», betont er. Er sei überzeugt, dass man als Team gemeinsam mehr erreichen könne. «Vor allem wenn man die Stärken seiner Teammitglieder kennt und diese richtig einsetzt», erklärt Steiner.

Standortattraktivität des Kantons nutzen

Als Mehrwert für den Regierungsrat sieht er unter anderem sein Netzwerk:

«Ich bin schweizweit nicht nur in der Wirtschaft gut vernetzt, sondern mittlerweile auch in der Politik.»

Auch deshalb könne er sich die Rolle als «Bindeglied» innerhalb der Regierung vorstellen, wenn es darum gehe, nationale Beziehungen weiter auszubauen oder neue zu knüpfen. «Das könnte uns auch wirtschaftlich weiterbringen. Beispielsweise, wenn es uns gelingt, noch mehr Firmen in Nidwalden anzusiedeln. Unser Kanton bietet sehr viele Standortvorteile. Angefangen bei der Lebensqualität, hin zu einem guten Bildungssystem und tiefen Steuern.»

Eine optimale Ausgangslage, findet Steiner. «Wir leben in einem Kanton mit sehr hoher Lebensqualität.» Diese Standortattraktivität könnte man seiner Meinung nach nutzen, um Fachkräfte in den Kanton zurückzuholen, die hier ein Start-up-Unternehmen aufbauen. «Wir könnten – ähnlich wie Zug – für eine Berufsgattung zu einem Hub werden.» Gleichzeitig würde dies auch hiesigen Berufsleuten im Technologiesektor wie beispielsweise Informatikern oder Ingenieuren erlauben, im Kanton zu bleiben. «Bei mir selbst war es ähnlich, mit meiner beruflichen Ausrichtung fand ich wenig Betätigungsfelder.» Das ist eines der Ziele, das Steiner bei einer Wahl als Regierungsrat verfolgen möchte. «Dadurch könnten wir die Wertschöpfung und das Wissen im Kanton behalten», erklärt Steiner. Und Nidwalden würde in Sachen Digitalisierung nicht riskieren, den Anschluss gegenüber anderen Regionen zu verlieren.

Besonders im Hinblick auf den technologischen Wandel brauche es mehr Offenheit: «Ich stelle immer wieder fest, dass Veränderungen im Digitalisierungsbereich Ängste auslösen.» Das verwundert ihn nicht. Veränderungen seien oft mit Unsicherheit verbunden und bräuchten immer eine gewisse Zeit, bis sie umgesetzt und etabliert sind. Mit der Digitalisierung könnte man gewisse Abläufe effizienter gestalten, glaubt Dominik Steiner.

«Angelegenheiten, für die man heute einen Schalter aufsuchen muss, könnte man auch rund um die Uhr von zu Hause erledigen.»

Ein aktuelles und gutes Beispiel sei das eTax Steuerportal des Kantons Nidwalden, für welches der nächste Ausbauschritt anstehe. Gleichzeitig ist er der Auffassung, dass auch der direkte Kontakt der Verwaltung mit dem Bürger und der Bürgerin notwendig ist und bleiben wird.

Finanzen oder Volkswirtschaft sind seine Favoriten

Im Gesamtverkehrskonzept und dem Areal «Kreuzstrasse» sieht Steiner zwei aktuell wichtige Themen im Kanton, die baldmöglichst gelöst werden müssen. «Ich erhoffe mir, dass wir bei beiden Themen einen Schritt weiterkommen.» Das gelinge nur, wenn man alle Akteure ins Boot holen könne.

Grundsätzlich könne er sich vorstellen, in jeder Direktion Fuss zu fassen, antwortet Dominik Steiner auf die Frage nach dem Wunschdepartement. «Ich bin ein offener Mensch, höre zu und will verstehen, wie Prozesse ablaufen. Auch beruflich muss ich mich täglich mit neuen Gegebenheiten unterschiedlicher Branchen auseinandersetzen.» Das sei ihm bisher gut gelungen, sagt Steiner. Er hat zwei Wunschdirektionen. Sein breites betriebswirtschaftliches Wissen könne er in der Finanzdirektion einbringen, in welcher auch viele Digitalisierungsprojekte angestossen würden. Sein Netzwerk könnte er andererseits auch in der Volkswirtschaftsdirektion nutzen, ist Dominik Steiner überzeugt. Aber auch das Bildungsdepartement käme für ihn in Frage. Nicht zuletzt deshalb, weil er auf kommunaler Ebene bereits Einblicke in dieses gewonnen habe.

Als Vorstandsmitglied der Spitex Nidwalden sei er mit einem Teilbereich der Gesundheitsdirektion vertraut geworden. Aufgrund seiner Kommissionsarbeit im Parlament habe er auch die Aufgaben der Justiz- und Sicherheitsdirektion kennen gelernt. «Hier würde mir mein militärischer Hintergrund sicherlich von Nutzen sein», meint Steiner. Aber auch eine andere Direktion zu übernehmen wäre für Steiner denkbar.