Stimme aus Bern Energiekosten senken für alle Nationalrat Peter Keller erklärt, weshalb es die SVP als angebracht sieht, die Benzinsteuer zu senken, und wer davon profitieren würde.

Ein Liter Benzin kostet bereits 2.30 Franken. Anfang Jahr lag der durchschnittliche Preis bei 1.68 Franken. Wer auf ein Auto angewiesen ist, zahlt mehrere hundert Franken pro Monat nur fürs Benzin. Dieses Geld fehlt den Menschen zum Leben.

Hätten Sie gedacht, dass der Staat pro Liter Benzin rund 95 Rappen abkassiert? Wir zahlen auf jeden Liter Treibstoff eine Mineralölsteuer, Importabgaben und die Mehrwertsteuer. Es ist sogar so, dass der Staat von den explodierenden Preisen profitiert, während die hart arbeitende Bevölkerung bald nicht mehr weiss, wie sie das alles bezahlen soll.

Peter Keller, SVP-Nationalrat Nidwalden. Bild: Alessandro Della Valle/Parlamentsdienste

Die gestiegenen Energiepreise belasten uns alle. Übrigens auch jene ohne Auto. Viele Mieter werden es merken bei der nächsten Nebenkostenabrechnung. Höhere Energiekosten verteuern die Herstellung und den Transport von Gütern. Also auch der Einkauf in Coop, Migros und so fort wird mehr kosten.

Was kann die Politik tun? In einer Sonderdebatte forderte die SVP-Fraktion ein «Entlastungspaket zu Gunsten der Bevölkerung und der Wirtschaft». Das heisst eine – befristete – Senkung der Benzinsteuer. Und eine Erhöhung des Pendlerabzugs auf 6000 Franken (heute 3000 Franken). Damit würden die Familien, das Gewerbe, die Randregionen konkret entlastet. Und zwar deutlich mit mehreren hundert Franken.

Italien, Frankreich und Deutschland haben die Spritpreise zwischen 30 und 40 Rappen pro Liter Treibstoff gesenkt. Es ist also möglich. Natürlich muss man genau hinschauen, dass die Steuersenkung auch wirklich an die Bürgerinnen und Bürger weitergereicht wird. Aber dafür haben wir Instrumente wie den Preisüberwacher oder die Wettbewerbskommission. Und: Italien und Frankreich zeigen, dass die Senkung auch wirklich funktioniert.

Die grüne Fraktionschefin Aline Trede sagte kürzlich in einem Interview von sich, sie sei sehr sozial. Im gleichen Interview erklärte sie, dass die Nutzung der Strassen viel zu billig sei und ein Liter Benzin sollte 5 Franken kosten. Wer in der Stadt Bern wohnt, kann schon so reden. Aber es gibt auch eine ländliche Bevölkerung, die auf ein Auto angewiesen ist, und viele Menschen mit nicht so hohen Einkommen.