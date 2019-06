Stoische Flugruhe Markus von Rotz schreibt in seinem «Blitzlicht »über unterschiedlichen Umgang mit Verspätungen. Markus von Rotz

Schon wieder zu spät. Wie schnell ärgern wir uns über ein oder zwei Minuten Verspätung eines Zugs oder eines Postautos. Typisch Post, typisch SBB, heisst es dann schnell. Immer unpünktlicher, auch wenn es allenfalls gar nicht so ist, sondern nur eine momentane subjektive negative Erfahrung. Ich zahle genug für mein Billett, und ich will ja den nächsten Anschluss nicht verpassen. Also sollen die sich bitte anstrengen und pünktlich sein.

Was aber, wenn es kein Zug oder Postauto ist? Wenn man auf das Flugzeug wartet, wie ich vergangenes Wochenende für einen Heimflug. Da kommt es oft zu Verspätungen. Vielleicht kann man pünktlich einsteigen, aber dann fehlt das «Abflugfenster» des Towers und man wartet im stehenden Flugzeug. Oder man kann nicht einsteigen wegen eines technischen Problems, wegen einer verspäteten Ankunft oder wegen schlechter Wetterbedingungen.

In diesem Fall haben fast alle Reiseteilnehmer die schlechte Nachricht von der Verspätung um gut eine Stunde mit stoischer Ruhe über sich ergehen lassen. Kein Gefluche, man liest weiter auf seinem Handy, schaut sich im Duty Free um oder beobachtet die anderen ankommenden und abfliegenden Flugzeuge. Offenbar gelten für den Flugverkehr andere Toleranzregeln. Spätestens, als der Pilot dann in der Ersatzmaschine sagte, die eigentlich für uns vorgesehene sei «kaputt gegangen», war ich froh, dass wir die Unbill friedlich ertragen hatten. Lieber ein gut kontrolliertes defektes Flugzeug am Boden als mit mir in der Luft.