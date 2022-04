Strandbad Buochs-Ennetbürgen Mit dem Badibeizli wird für die neuen Pächter ein Traum wahr Sonya und Ozan Dodu sind die neuen Pächter im Strandbad Buochs-Ennetbürgen und ein prächtiger Frühlingstag überstrahlt die Eröffnungsfeier.

Was für ein Freudentag für das Wirtepaar Dodu des Restaurants Bamboos in Buochs. Seit Freitag führen Sonya und Ozan Dodu mit ihrem achtköpfigen Team das Badibeizli im Strandbad. Zur Eröffnung konnten sie unzählige Gäste begrüssen. Mehrere Palmen und bequeme Liegen verleihen der Umgebung ein Ferienfeeling. Stress und Herzklopfen habe die verzögerte Lieferung der Palmen allerdings bei Ozan Dodu ausgelöst. Der Gast hingegen soll sich wohlfühlen im Ambiente des Ortes.

Das Wirtepaar Sonya und Ozan Dodu inmitten ihrer Gäste bei der Eröffnung des Badibeizlis. Bild: Ruedi Wechsler (Buochs, 22. April 2022)

Als sich letzten Herbst die Vorgänger Pascal Sciangula und Marina Fischer nach nur zwei Jahren verabschiedeten, haben sich Ozan und Sonya Dodu bei der Gemeinde Buochs beworben. «Wir mussten ihr ein Konzept vorlegen. Mit dem positiven Entscheid der Strandbadkommission ist für uns ein Traum wahr geworden», erzählt Ozan Dodu sehr erfreut. Das vielfältige und eher südländische kulinarische Angebot ist im mittleren Preissegment angesiedelt. Das hausgemachte «Hacktätschli» wird von Ozan Dodu besonders empfohlen. Ebenso die preiswerten Familienangebote.

Grosse Portion Herzblut vorhanden

Das Badibeizli ist täglich – auch bei Schlechtwetter – von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Es eignet sich besonders für Familien-, Vereins- und Firmenevents. Nebst den Badegästen sind auch Passanten herzlich willkommen. Das Team mit Geschäftsführer Dominik Strasser bereitet für die Gäste «Znüni», Mittag- und Abendessen zu. Verschiedene Formationen oder DJs sorgen abends auch mal für musikalische Unterhaltung. Sogar für eine Cocktail-Lounge ist gesorgt.

Das Ziel von Sonya und Ozan ist es, immer das Beste zu geben. Man spürt es förmlich: Da ist eine grosse Portion Herzblut und Leidenschaft vorhanden. Die beiden hoffen, dass künftig alles optimal funktioniert und dass sie ihren guten Namen und ihr Image wahren können. Zudem planen Sonya und Ozan längerfristig mit der idyllischen Oase Strandbad. Dazu ergänzt Sonya Dodu: «Ich will in zufriedene und glückliche Gesichter blicken können und wünsche mir Kundschaft, die sich bei uns zu Hause fühlt.» Stolz äussert sie sich über die beiden letzten Jahre und fügt an: «Wir mussten während der Pandemie keine der Angestellten entlassen. Grund waren die vielen Gäste, die unser Take-away-Angebot unterstützten.»

Jörg Molitor, Besucher und Freund der neuen Pächter, wünscht sich, dass sich der berufliche Erfolg der Dodus vom Bamboos ins Strandbad überträgt. Und auch Besucherin Trudy Wittwer aus Ennetbürgen ist überzeugt, dass die grosse Gastfreundlichkeit der beiden vom Bamboos – das künftig vorwiegend von Sonya geführt wird – in das Badibeizli transferiert wird.