STV Ennetbürgen Vielfältiges 2022 geplant mit dem kantonalen Nationalturntag als Höhepunkt An der GV des STV Ennetbürgen blickten die Mitglieder bereits auf das kommende Jahr. Aber auch zurück: So wurden Gabriel Rinderer und Markus Niederberger zu Ehrenmitgliedern ernannt.

63 Mitglieder liessen an der kürzlichen Generalversammlung des STV Ennetbürgen das vergangene Vereinsjahr nochmals Revue passieren. Der Wanderevent «Vom See zum Berg» aufs Stanserhorn wurde von 26 Turnern besucht. 17 Vereine und 300 Aktive besuchten am 4. September das Turnfest in Ennetbürgen. Der Anlass war sportlich, gesellschaftlich und auch finanziell ein voller Erfolg, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Viele Turntrainings fanden in diesem Jahr zudem im Freien statt, da die Turnhallen fürs Training gesperrt waren.

Neuer Kassier und zwei neue Ehrenmitglieder

Die Mitglieder wählten an der GV neu Andrin Scherer als Kassier in den Vorstand. Noldi Odermatt als Präsident und Franco Barmettler als Vize-Oberturner wurden wiedergewählt.

Gabriel Rinderer ist aktuell Seniorenriegen-Leiter und wurde vor genau 50 Jahren in den Verein aufgenommen. Anfänglich als Aktivturner war Gabriel später viele Jahre in der Männerriege tätig und deren Obmann. In einem Sketch wurden einige Stationen von Gabriel nachgespielt, sei es beim Aufstellen des Schiessstandes, beim Velofahren oder als Volleyballer.

Die neuen Ehrenmitglieder des STV Ennetbürgen: Markus Niederberger (links) und Gabriel Rinderer. Bild: PD

Markus Niederberger ist 16 Jahre im Verein, davon 13 Jahre im Vorstand als Aktuar und Kassier. Markus hat in dieser Zeit viel geturnt und wurde darum schon fünf Mal Jahresmeister. Er hat gerne die Turnkollegen eingeladen, sei es zur Jahresmeister-Feier oder zum Geburtstagsapéro. Das Oktoberfest hat es Markus angetan, war er doch 11 Jahre im OK mit dabei.

Ein vielfältiges Jahr 2022 geplant

Trotz Pandemie plant der STV Ennetbürgen im neuen Jahr wieder einige Aktivitäten. Angefangen beim Skiweekend folgt im März der Lottomatch. Ob dieser stattfindet, ist noch offen, doch die Planungen für den Anlass laufen. Am 4. Juni folgt dann der Kantonale Nationalturntag in Ennetbürgen mit voraussichtlich rund 220 aktiven Nationalturnern. Der Anlass findet auf den Anlagen der MZA statt. Am Vormittag werden die Vornoten-Disziplinen ausgetragen, am Nachmittag die Wettkämpfe. Der turnerische Höhepunkt folgt dann zwei Wochen später mit dem Besuch des Turnfestes in Lyss. Der STV Ennetbürgen wird mit zirka 25 Turnern daran teilnehmen.

Im Herbst steht der Besuch des Oktoberfestes in München auf dem Programm und anschliessend folgt das Oktoberfest in Ennetbürgen, das zusammen mit den Birgerfäger organisiert wird.

Der STV Ennetbürgen führt weiterhin Trainings in allen sieben Riegen durch, wenn auch mit strengen Schutzmassnahmen. Dabei wird nicht nur in der Halle sondern auch im Freien trainiert, und so den Mitgliedern viel Abwechslung geboten. (pd/inf)