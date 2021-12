Wolfenschiessen SVP nominiert Suter und Amstad Die Partei will zwei gut vernetzte und bekannte Kandidaten in die Landratswahlen vom kommenden Jahr schicken.

Leo Amstad (links) und Andreas Suter. Bild: PD

Die Mitglieder der SVP Wolfenschiessen Oberrickenbach Altzellen sind erfreut, zwei gut vernetzte und allseits bekannte Kandidaten in die Landratswahlen 2022 zu schicken. So wurden an der Mitgliederversammlung vom 4. Dezember einstimmig die folgenden Kandidaten nominiert:

Andreas Suter (neu) ist Mitglied der SVP Wolfenschiessen, 37 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Wolfenschiessen. Er ist Dipl. Agronom-Ing. und arbeitet in der Geflügel- und Eierbranche.

Leo Amstad (neu) ist Präsident der SVP Wolfenschiessen, 41 Jahre alt, in einer Partnerschaft, hat ein Kind und wohnt in Wolfenschiessen. Er ist als Landwirt und Landmaschinenmechaniker selbstständig. (inf)