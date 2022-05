Swiss Guest Award Stanser «Engel» gehört zu den 50 besten Schweizer Restaurants Das Bewertungsportal des Online-Reservationssystems Foratable kürte zum vierten Mal die 50 besten Restaurants. Der «Engel» landete auf Platz 44.

Das Restaurant Engel. Bild: Eveline Beerkircher (Stans, 14. September 2021)

Auf der Basis von über 74'000 Bewertungen von Gästen, die über das Online-Reservationssystem Foratable von Lunchgate einen Tisch reserviert haben, hat Lunchgate zum vierten Mal die 50 besten Gastronomiebetriebe der Schweiz gekürt. Dazu gehört auch das Stanser Restaurant Engel mit Rang 44. Die Top 50 der Schweiz setzt sich aus denjenigen Betrieben zusammen, die eine Durchschnittsbewertung von 4,5 von maximal 5 Punkten erhalten haben. 439 Restaurants wurden dieses Jahr mit dem Swiss Guest Award 2022 ausgezeichnet. Diesen erhalten Restaurants, welche eine Mindestanzahl über das Reservationssystem Foratable erhalten haben und deren Durchschnittsbewertung bei mindestens 4,5 Punkten liegt.

Gastgeber Sören Schwitzky. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 3. August 2021)

«Online-Bewertungen spielen bei der Wahl des Restaurants für Gäste eine immer wichtigere Rolle. Insofern hat diese Auszeichnung für uns einen hohen Stellenwert», sagt dazu Gastgeber Sören Schwitzky. «Und im Gegensatz zu anderen Bewertungsportalen kann man bei Lunchgate nur das Restaurant bewerten, bei dem man reserviert hat, was Lunchgate besonders glaubwürdig macht.» Das Hotel/Restaurant Engel heimst immer wieder Preise ein. «Wir investieren viel in den Betrieb, setzen auf ausgebildete und motivierte Mitarbeiter, welche Spass an ihrem Beruf haben und dies mit Herz machen so wie wir als Gastgeber», erklärt sich Sören Schwitzky diesen Erfolg.