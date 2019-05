Swiss Powerbrass feierte CD-Taufe Am vergangenen Sonntag fand die Taufe der neuen CD «Milestones» der Buochser Musikgruppe Swiss Powerbrass statt.

Swiss Powerbrass lancierte die neue CD mit einem Konzert. (Bild: PD)

(pd/mu) Sechs Jahre nach der CD «Songs wie diese» veröffentlichte die Swiss Powerbrass aus Buochs nun ihre neue CD mit dem Namen «Milestones». Diese widerspiegelt – getreu dem Namen der CD – verschiedene Meilensteine und Highlights der letzten Jahre. Zu den Meilensteinen der mehr als 15-jährigen Vereinsgeschichte gehören laut einer Medienmitteilung unter anderem die World Championship of Marching- and Showbands in Monza, zwei Konzerte im KKL in Luzern, die Teilnahme an der TV-Show «Kampf der Orchester» zusammen mit Trauffer und die Reise nach Shanghai an das Internationale Tourism Festival. Auf der CD befinden sich Stücke von einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Musikrichtungen. Nebst Klassikern wie einem Medley von der mit sechs Grammys ausgezeichneten Band Toto befinden sich auf der CD auch neue Stücke wie zum Beispiel «Honest» von der irischen Alternative-Rockband Kodaline.

Für die CD-Taufe mit verschiedenen Gastmusikern im ausverkauften Böschhof Kultursilo in Hünenberg verband die Band die Musik mit Kulinarik. Ein Sonntagsbrunch bereitete die Besucher auf das anschliessende Konzert vor.