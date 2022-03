Tag der Kranken Andrea Ellenberger und Remigi Lussi erzählen von ihren gesundheitlichen Schicksalen Eine Kurzreportage des Kantons Nidwalden und Tele 1 beleuchtet die Geschichten der beiden Nidwaldner. Das Video soll die Bevölkerung dazu animieren, offener über ihre Krankheiten zu sprechen.

Eine Herztransplantation, ein dabei abgestorbener Lungenflügel, der später entfernt werden musste, und eine Nierentransplantation: Der Oberdorfer Remigi Lussi musste in seinem Leben immer wieder herbe gesundheitliche Rückschläge hinnehmen. Entmutigen lassen hat sich der Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Getränke Lussi AG aber nie.

Remigi Lussi mit seiner Tochter Alexandra, die 2017 in seinen Betrieb eingestiegen ist. Heute ist sie Geschäftsführerin. Screenshot

Andrea Ellenberger, die Hergiswiler Ski-alpin-Athletin, hatte in ihrer Karriere bereits mit drei Kreuzbandrissen und einer Rückenoperation zu kämpfen. Doch auch sie hat nie aufgegeben und ihren Traum vom Ski-Weltcup stets weiterverfolgt. Die 28-Jährige kämpfte sich erfolgreich zurück und konnte in dieser Saison bereits sieben Weltcup-Rennen bestreiten.

Die beiden prominenten Nidwaldner sind von Schicksalen geprägt. Die Herausforderungen, die sie meistern mussten, werden in einer Kurzreportage der Gesundheits- und Sozialdirektion Nidwalden beleuchtet, wie der Kanton in einer Mitteilung bekanntgibt. Entstanden ist das Video in Zusammenarbeit mit Tele 1 und anlässlich des nationalen Tages der Kranken vom Sonntag, 6. März, der dieses Jahr unter dem Motto «Lebe dein Leben» steht.

Remigi Lussi und Andrea Ellenberger über ihre erlittenen Schicksalsschläge. Video: Kanton Nidwalden

Die Kurzreportage kann auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Kantons Nidwalden angeschaut werden und wird zudem am Sonntag, 6. März 2022, um 18.55 Uhr auf dem Lokalsender Tele 1 ausgestrahlt.

Kranke und gesunde Menschen sollen sich gegenseitig stärken

Ziel der Reportage sei es, dass «kranke und gesunde Menschen animiert werden, aktiv auf andere zuzugehen und sich gegenseitig zu stärken», wird Andreas Scheuber, Direktionssekretär der Gesundheits- und Sozialdirektion, in der Mitteilung zitiert. «Es braucht meistens gar nicht viel. Oft helfen bereits ein offenes Ohr und ein ehrliches Gespräch.» Man wolle die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner dazu einladen, den Blick auf das Positive zu richten:

«Starke Persönlichkeiten wie Remigi Lussi und Andrea Ellenberger vermitteln anderen Personen, die in einer ähnlichen Situation sind, Mut und Zuversicht.»

Scheuber vertritt die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz im Zentralkomitee des Tages der Kranken. Er betont, dass Krankheiten oder Verletzungen nicht nur körperlich einschränken, sondern auch einen Einfluss auf die Psyche haben und dabei Langzeitfolgen verursachen können. Scheuber ruft auf:

«Seien wir eine Gesellschaft, in der Helfen und Hilfe-Annehmen stark verankert sind.»

Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger ergänzt: «Gerade die Pandemie hat offenbart, wie wichtig die psychische Gesundheit ist. Diese gilt es auch in guten Zeiten zu stärken.»