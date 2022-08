Teffli-Rally Neuer Song von Kari Kreidler weckt Vorfreude auf die «Chiubi» Gemeinsam mit dem Trio St.Jakob bringt der «Tefflibuäb» einen neuen Song heraus. Mit dem «Wellerman»-Cover «Chiubi» feiert Kari Kreidler die Rückkehr seiner Teffli-Rally in Ennetmoos.

Das Musikvideo zum neuen Song «Chiubi» von Kari Kreidler und dem Trio St.Jakob. Youtube: Teffli-Rally

Pünktlich vor der Rückkehr der Teffli-Rally meldet sich auch Kari Kreidler mit einem neuen Song zurück. Zusammen mit dem Ländlertrio St.Jakob aus Ennetmoos veröffentlicht das Aushängeschild der Teffli-Rally «Chiubi».

Der Song ist eine Ländlerversion des Seemannsliedes «Wellerman». Für das Musikalische war das Trio St.Jakob verantwortlich, Kari Kreidler steuerte wie gewohnt einen humorvollen Text bei.

Passend zum Seemannslied präsentieren sich Kari Kreidler und das Trio St.Jakob im Musikvideo auf einem Boot auf dem Sarnersee. Es sei ein schönes Erlebnis gewesen, einmal ein anderes Gefährt zu steuern, sagt Kari Kreidler gegenüber unserer Zeitung. Die Töffli-Fans können aber beruhigt sein: «Für die Teffli-Rally werde ich mich natürlich wieder auf mein Töffli schwingen», versichert Kari Kreidler.

Bereits der achte Song des Nidwaldners

Viele Teffli-Rally-Fans haben wohl auf den Song gewartet: Nach zwei Tagen hat das Lied bereits mehr als 8000 Aufrufe auf Youtube. Das ist zwar beachtlich, doch für Kari Kreidlers Verhältnisse eigentlich noch nichts. Denn «Chiubi» ist bereits der achte Song, den der Entertainer herausbringt. Sein erster Song «Mi Namä isch» aus dem Jahr 2013 verzeichnet mittlerweile über 300'000 Aufrufe auf Youtube.

Am 12. und 13. August fahren die Töfflis in Ennetmoos zum 12. Mal um die Wette. Der Anlass zieht alle zwei Jahre rund 30'000 Gäste nach St.Jakob. Bei Kari Kreidler ist die Vorfreude auf seine «einzig wahre Chiubi» riesig. Letztes Jahr musste der «Tefflibuäb» noch eine pandemiebedingte Absage in seinem Song «Das Jahr» verarbeiten.

Dieses Jahr steht dem Fest nichts mehr im Weg. «Schaut alle, dass ihr an diesem Tag nichts anderes vorhabt, und geniesst die ‹Chiubi› in Ennetmoos», ruft Kreidler nochmals auf.