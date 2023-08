Tenero 100 Nidwaldner Jugendliche reisten für eine Woche ins nationale Sportlager Jede Menge Sport, neue Freunde und Freundinnen und viel Sonne machen das 38. Nidwaldner Polysportlager zu einem vollen Erfolg. Dank der kantonalen Sportförderung konnten auch in diesem Jahr wieder 100 Jugendliche ins nationale Sportcenter nach Tenero reisen.

Die Begeisterung für die Sportwoche ist stets gross und die begehrten Lagerplätze waren auch in diesem Jahr bereits nach 15 Minuten vergeben –über 140 Anmeldungen gingen in dieser kurzen Zeit ein. Die 12- bis 16-Jährigen freuten sich darauf, eine Woche lang gemeinsam Sport zu treiben und Freundschaften zu knüpfen. Kanton und Bund finanzieren einen grossen Teil der Kosten, der Rest wurde von den Teilnehmenden selbst beigesteuert.

Sara Matti beim Ausüben ihrer Hauptsportart Klettern. Bild: zvg

Das Centro Sportivo Tenero (CST) erwies sich, wie es in einer Mitteilung des Kantons Nidwalden heisst, einmal mehr als idealer Austragungsort mit einer optimalen Infrastruktur für sportliche Aktivitäten. Die Jugendlichen, die Leitpersonen und die Küchen-Crew konnten in den neuen hochwertigen Zelten auf dem CST-Campingplatz übernachten und hatten somit einen komfortablen Aufenthalt. Das abwechslungsreiche Sportprogramm wurde von den engagierten J+S-Leiterinnen und -Leitern gestaltet, die den Spassfaktor stets in den Vordergrund stellten. Die Schülerinnen und Schüler verbesserten ihre sportlichen Fähigkeiten jeden Morgen in ihrer gewählten Hauptsportart. Jeweils am Nachmittag hatten sie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, wie die Teilnehmerin Sara Matti erzählt: «Das Tollste am Tenero-Lager finde ich die grosse Auswahl an Sportarten, die ich am Nachmittag in den Wahlfächern besuchen kann.»

Kühlende Erfrischung nach der Wanderung

Das breit gefächerte Sportprogramm reicht von SUP-Polo über BMX-Fahren bis hin zu Afro-Dance. Neben den sportlichen Aktivitäten standen auch Wettkämpfe auf dem Programm. Ein Fussballturnier am Montagabend für die Teilnehmenden inklusive Leitungspersonen sorgte für spannende Matches. Die Tischtennis-Championships waren ein weiterer Höhepunkt, bei dem der Ehrgeiz der Teilnehmenden geweckt wurde. Eine nicht zu missende Tradition war die Wanderung am Mittwoch. Die beiden Wanderrouten führten die Jugendlichen zur bekannten Ponte dei Salti in Lavertezzo. Nach überwundenen Höhenmetern freuten sich alle auf den erfrischenden Sprung ins kühle Wasser.

Die Kanugruppe auf dem Lago Maggiore. Bild: zvg

Am Freitag wagten sich die Gruppen einiger Hauptsportarten auf grössere Abenteuer. Die Kanuten begaben sich mit einem Lunch im Rucksack auf das wilde Flussgewässer, während die Kletterinnen und Kletterer zahlreiche Seillängen an den Felswänden des Maggiatals überwanden. Die Biker rasten eine längere Bergstrecke hinunter und die Segler nutzten die Winde für einen Ausflug auf dem Lago Maggiore.

Den krönenden Abschluss bildete der gemeinsame Grillabend am See sowie die beeindruckenden Aufführungen der Tänzerinnen und Tänzer. Die Jugendlichen genossen die gesellige Atmosphäre und feierten ihre erfolgreiche Sportwoche. Neben den sportlichen Erfolgen kam auch der soziale Aspekt nicht zu kurz. Die Teilnehmenden knüpften viele neue Freundschaften, die sicherlich auch nach der Heimreise weiter bestehen bleiben. Lagerleiterin Lorena Wigger ist überzeugt: «Das Tenero-Lager ist nach wie vor ein sehr wichtiger Bestandteil der Sportförderung des Kantons Nidwalden. Die Begeisterung der Jugendlichen während der Lagerwoche unterstreicht dies eindrücklich.» (zvg/inf)