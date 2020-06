Therese Rotzer ist neue Nidwaldner Landratspräsidentin Das Nidwaldner Landratspräsidium bleibt in Frauenhand: Das Parlament hat am Mittwoch Therese Rotzer (CVP) zur Nachfolgerin von Regula Wyss (Grüne/SP) gewählt.

Der neue Landammann Othmar Filliger und die neue Landratspräsidentin Therese Rotzer. Bild: PD

(sda) Therese Rotzer ist 55 Jahre alt und gehört dem Landrat für die Gemeinde Ennetbürgen seit 2014 an. Sie sagte, ihre Wahl falle in eine besondere Zeit. Wegen des Coronavirus hätten Wahlfeier und Dorffest abgesagt werden müssen. Sie sei aber froh, dass Nidwalden und die Schweiz in dieser Pandemie mit einem blauen Auge davon gekommen seien.

Therese Rotzer ist zur Nidwaldner Landratspräsidentin gewählt worden.



Bild: PD

Die Rechtsanwältin und Notarin profilierte sich im Kantonsparlament mit juristischen Anliegen. An ihrem Wahltag hiess der Landrat so eine Gesetzesänderung zu Schlichtungsverfahren in Kinderbelangen gut, die auf eine Motion von ihr zurückging.

Rotzer war zudem als Oberrichterin tätig. Ferner stand sie der CVP des Kantons Nidwalden vor. Erster Vizepräsident des Landrats ist Stefan Bosshard (FDP) aus Oberdorf.

Nidwaldner Landammann im neuen Amtsjahr ist Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger (CVP). Landesstatthalterin ist Karin Kayser-Frutschi (CVP). Die Wahlen waren alle unbestritten.