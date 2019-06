Töfffahrerin und Fahrlehrer in Buochs bei Unfall verletzt Auf der Beckenriederstrasse in Buochs hat sich am Mittwochmorgen eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen ereignet. Die Töfflenkerin und ihr Sozius wurden bei der Kollision verletzt.

Mittelschwere und leichte Verletzungen zogen sich am Mittwochmorgen eine 54-jährige Töff-Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer auf dem Soziussitz zu. Die beiden kollidierten auf einer Lernfahrt mit einer ebenfalls 54-jährigen Autofahrerin, die von Beckenried herkommend beim Autobahnanschluss Buochs nach links auf die Einfahrt abbiegen wollte. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, stürzte die Töfffahrerin beim Zusammenstoss, wobei sie und der Fahrlehrer sich verletzten. Sie wurden ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen gab es beträchtlichen Sachschaden. (pd/unp)