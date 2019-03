Tolle Kreationen am Kinderumzug Stansstad Ruedi Wechsler

Die Hüdä Hädä führen den von ihnen organisierten Umzug an. (Bilder: Ruedi Wechsler, Stansstad, 2. März 2019

Die Kleinsten begeistern am Kinderumzug mit fantasievollen Sujets und tauchen danach in der Mehrzweckanlage in den Zauberwald ein. Unter diesem Motto organisierte die Guuggenmusig Hüdä Hädä bereits zum 20. Mal den Anlass. Präsident Charly Hummel erwähnt, dass die 25 Vereinsmitglieder an diesem Anlass mottogetreu gekleidet auftreten. Sie sind es, die zusammen mit der Gastformation Chatzemuisig aus Buochs den Umzug stimmgewaltig durch das Dorf Stansstad führen. Ihnen folgen viele farbenfroh verkleidete Familiengruppen. Die meisten aus Stansstad und den umliegenden Gemeinden.

Die Familiengruppe Schüpbach aus Merenschwand fällt in ihrem M&Ms-Kostüm speziell auf. Es sind Heimweh-Nidwaldner, die 12 Jahre hier wohnten. Familie Loser aus Stans glänzt mit ihren Fliegenpilz-Kostümen und passt natürlich hervorragend in den Zauberwald. Das sei reiner Zufall, meint Mutter Loser. Sie schätzt die Atmosphäre an der Fasnacht sehr. Tochter Nina gefällt besonders, dass die ganze Familie in der Narrenzeit zusammen verkleidet an den Umzügen mitmachen kann. Familie Niederberger aus Dallenwil zimmerte ein ganz originelles Vehikel. Der hölzerne Aufbau wird links und rechts von einem Zweirad getragen. Leider springt schon bald eine Kette aus dem Ritzel und dazu kommt noch eine weitere Panne am Vorderrad. Grossdädi Walti Niederberger half den drei Enkeln beim Bau des Radwagens, erzählt Fabio. Das Mitmachen an den Umzügen begeistere ihn ganz besonders, sagt er. Hüdä Hädä feiert übrigens im nächsten Jahr den 25. Geburtstag.

M&Ms aus Merenschwand mit Nidwaldner Heimwehfaktor.

Fahrzeug Marke Eigenbau der Familie Niederberger aus Dallenwil.

Überall heds Pilzli dra: Fliegenpilz-Familie Loser aus Stans.