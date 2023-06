Tourismus Schulreisen in Nid- und Obwalden sind beliebt – auch bei der Zentralbahn und den SBB Schweizweit 22’000 Schulklassen machen sich im Juni auf die Schulreise. Wie viele dieser Reisen in die Kantone Ob- und Nidwalden führen, ist zwar unklar. Fest steht jedoch: Für die SBB und die Zentralbahn sind Schulreisen ein wichtiger Geschäftszweig.

Sie lockert die letzten Wochen vor den Sommerferien auf, schweisst Klassen noch mehr zusammen und ist für viele Schülerinnen und Schüler der Höhepunkt am Ende eines Schuljahres: die Schulreise.

Eine grosse Bedeutung haben Schulreisen auch für die SBB, machen sie doch im Juni über 80 Prozent aller Gruppenreservationen aus, wie SBB-Mediensprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage sagt. Im aktuellen Jahr sei die Freude an Schulreisen im Vergleich zum Vorjahr noch mal gestiegen.

SBB-Sprecher Moritz Weisskopf. Bild: PD

«Der Peak ist jeweils im Juni», sagt Weisskopf. 2022 waren in diesem Monat schweizweit rund 20’000 Schulklassen mit den SBB auf der Schulreise – in diesem Jahr werden deren 22’000 erwartet. Vergangene Woche habe die Schulreisesaison ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Mehr als 7800 Klassen – das sind 180’000 Schulkinder und Begleitpersonen – waren schweizweit mit den SBB unterwegs.

«Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer wählen für ihre Klasse oft Ziele in der Zentralschweiz», sagt Weisskopf. «Grund dafür dürfte das attraktive Freizeitangebot mit Möglichkeiten zum Wandern oder Schiff- und Seilbahnfahrten sein.» Tessinerinnen und Tessiner blieben meist im eigenen Kanton. «Wenn es sie weiter weg zieht, dann reisen auch sie am häufigsten in die Zentralschweiz», sagt Weisskopf. Wie viele Schulreisen nach Ob- und Nidwalden führen, lässt sich den Zahlen der SBB nicht entnehmen.

Ein beliebtes Reiseziel auch bei Schulklassen: Melchsee-Frutt. Bild: Robert Hess

Von der Klewenalp bis Melchsee-Frutt

Auch Obwalden Tourismus führt keine Statistik über die Anzahl der Schulreisen im Kanton, wie Geschäftsführer Daniel Scardino auf Anfrage schreibt. Schulanfragen würden sich häufiger auf Schullager beziehen, also Klassen, die mehr als einen Tag in Obwalden beziehungsweisen im Sarneraatal verbringen. «Oder es werden Informationen hinsichtlich Wandermöglichkeiten oder Feuerstellen benötigt», erläutert Scardino.

Daniel Scardino, Geschäftsführer Tourismus Obwalden. Bild: PD

Man biete mit einer Zusammenstellung von Gruppenangeboten und durch die Informationsstelle Unterstützung in der Planung und liefere eine Übersicht über die Ausflugs- und Unterkunftsmöglichkeiten. «Ausserdem können beispielsweise Dorfführungen oder spezifische Führungen mit der Rangerin in der Moorlandschaft Langis-Glaubenberg über uns gebucht werden.»

Auch bei Nidwalden Tourismus liegen keine Zahlen zu Schulreisen vor. Dasselbe gilt auch für die Zentralbahn (ZB), auf die Nidwalden Tourismus verweist. Beim Kauf eines Gruppenbilletts werde bei der Verkaufsstelle der ZB nicht unterschieden, ob es sich um eine Schulreise oder beispielsweise um eine Turnvereinsreise handelt, wie Mediensprecher Thomas Keiser festhält. Tendenziell seien die Seilbahnen und Bergdestinationen in Nid- und Obwalden bei Schulreisen beliebt, wie etwa die Klewenalp, Niederrickenbach, Brunni oder Melchsee-Frutt.

Die Luftseilbahn auf die Klewenalp. Bild: PD

Tageskarten und Merkblatt für «Kunden von morgen»

Die Mitarbeitenden der ZB-Reisezentren würden Lehrerinnen und Lehrer beraten, teilweise gehe man auch in die Schule und zeige auf, welche Reiseziele spannend sind und wie sie auf bestem Weg zu erreichen sind. Schulklassen aus der Region bewegen sich häufig in einem eher kleinen Radius, Keiser spricht von zwei bis drei Zonen im Passepartout.

Zentralbahn-Mediensprecher Thomas Keiser. Bild: Urs Hanhart

Klassen, die eine weitere Reise planen, profitieren vom günstigen Angebot der «Tageskarte für Schulen» in der zweiten Klasse, die 15 Franken pro Kind und Begleitperson kostet und in der ganzen Schweiz gültig ist. «Damit liegen auch etwas längere Reisen – etwa ins Tessin – im Rahmen eines Klassenbudgets», so Keiser. Weiter unterstütze die ZB die Schulen mit einem Merkblatt. In unregelmässigen Abständen werden auch Schulreise-Kampagnen durchgeführt. Angebote und Ideen im Einzugsgebiet der Zentralbahn werden online promotet.

Auf die Bedeutung von Schulreisen angesprochen, hält Keiser fest, dass sich die ZB als Freizeitbahn positioniere und dabei das Erlebnis von Kindern auf dem Zug und allgemein im öffentlichen Verkehr eine wichtige Rolle spiele. «Erleben Kinder und Jugendliche den öffentlichen Verkehr in positiver Form, schaffen wir unter anderem unsere Kundinnen und Kunden von morgen.»