Fleure Magalies Eis-Musical war trotz Bangen ein Erfolg Der ehrgeizige Plan der Ennetbürger Sängerin ist aufgegangen: «Shadow» zog weit über tausend Zuschauer an. Noch vor einem Monat hing die Aufführung am seidenen Faden. Franziska Herger

Faszinierende Kostüme gehörten beim Eis-Musical zum Programm. (Bild: Roger Zbinden (Zug, 15. Dezember 2018))

«Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir es geschafft haben», freut sich Fleure Magalie. Am Samstag ging ihr Musical «Shadow» in der Zuger Bossard-Arena über die Bühne, respektive über das Eis – nach nur einem Jahr Planung. «Das war künstlerisch und vor allem für die Suche von Sponsoren extrem wenig Zeit», sagt die Ennetbürger Sängerin rückblickend.

Noch vor einem Monat hing die Aufführung des an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens angelehnten Eis-Musicals am seidenen Faden. Es sei schwierig gewesen, ihre Vision potenziellen Sponsoren näherzubringen, so Fleure Magalie. «Viele glaubten wohl nicht, dass wir das in so kurzer Zeit schaffen können. Wir mussten damit leben, auch belächelt zu werden.» Im November fehlten immer noch rund 200 000 Franken. «Von der Vernunft her hätten wir eigentlich abbrechen müssen», sagt die 30-jährige. «Aber wir fanden, wir schaffen das. Jedes Teammitglied entschied sich für das Überleben der Show, auch wenn wir nicht daran verdienten.»

Man habe mit 1000 Besuchern gerechnet, was weit übertroffen worden sei, sagt Fleur Magalie stolz. «Nach einer anstrengenden Hauptprobe habe ich bis zuletzt gezittert, ob es gut kommt. Doch an der Show lief plötzlich alles super.»

Auch nächstes Jahr wieder ein Eis-Musical

Ihr Telefon sei nach dem Musical vor lauter positiven Reaktionen kaum mehr stillgestanden, erzählt die Sängerin. Für sie ist klar: Es soll weitergehen. Nächstes Jahr wird die Weihnachtsgeschichte erneut aufs Eis gebracht, mit einigen Verbesserungen und soliderer finanzieller Grundlage, hofft Fleure Magalie. «Am Samstag konnten die Besucher geniessen, was wir als Team alles auf die Beine gestellt haben.»