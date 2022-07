Trübsee Kinder und Eltern können nun «Schmugglis Sbrinz-Weg» begehen Der neue Rätselweg auf Trübsee führt entlang der historischen Sbrinz-Route von Trübsee bis zur Alp Untertrübsee.

Das Familienparadies Trübsee in Engelberg ist um eine Attraktion reicher. Eltern und ihre Kinder folgen auf «Schmugglis Sbrinz-Weg» den Spuren der Schmuggler und Säumer. Der neue Rätselweg ist am Samstag eröffnet worden, wie die Titlis-Bergbahnen in einer Mitteilung schreiben. Er startet beim Trübsee und führt in rund einer Stunde Wanderzeit zur Alpkäserei Untertrübsee. Bei sechs Stationen gilt es, Rätsel zu lösen und sich die Symbole von «Schmugglis» Geheimschrift zu merken. Wer am Schluss das richtige Lösungswort entziffert, kann unter anderem ein Titlis-Jahresabo gewinnen. Für den Weg braucht es einen Holztaler, der für fünf Franken bei der Kasse an der Talstation in Engelberg oder im Selbstbedienungsrestaurant vom Berghotel Trübsee erworben werden kann.

«Schmuggli» mit Kindern bei der Eröffnung des neuen Wegs. Bild: Roger Grütter/PD (Trübsee, 16. Juli 2022)

Dominique Gisin bei der Eröffnung. Bild: Roger Grütter/PD

Die «Via Sbrinz» führt alpenquerend von Luzern über Engelberg nach Domodossola, wo früher der ausschliesslich in der Innerschweiz hergestellte Sbrinz-Käse gegen Oliven, Rotwein und weitere italienische Köstlichkeiten getauscht wurde. Der Rätselweg bringt auf eine spielerische Art und Weise den Kindern die Geschichte der Region näher. Dominique Gisin, die ehemalige Skirennfahrerin und Verwaltungsrätin der Titlis-Bergbahnen, hat «Schmugglis Sbrinz-Weg» eröffnet. «Das Angebot behandelt ein Thema, das lokal verankert ist. Das finde ich sehr wertvoll und nachhaltig», wird Gisin in der Mitteilung zitiert.

Der Weg startet beim Trübsee und führt in rund einer Stunde Wanderzeit zur Alpkäserei Untertrübsee. Bild: Roger Grütter/PD (Trübsee, 16. Juli 2022)

Besucherzahlen auf Trübsee verdoppelt

Für die Titlis-Bergbahnen sei das Familiensegment sehr wichtig. Seit der Eröffnung von «Schmugglis Erlebniswelt» im Sommer 2019 konnten die Besucherzahlen auf Trübsee verdoppelt werden. Gründe dafür seien «die gute Erreichbarkeit für Tagesgäste, die idyllische Lage am Trübsee und die qualitativ hochwertigen Spielgeräte», heisst es weiter. Zudem sei das Berghotel Trübsee ideal für Familien. (pd/lur)