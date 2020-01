Trump, Royals und Bettzeug Redaktorin Franziska Herger schreibt in ihrem «Blitzlicht »über den News-Wert verschiedener Themen.

Franziska Herger

Was alles News-Wert hat und in die Zeitung gehört, ist selbst unter Journalisten nicht immer glasklar. Ob das Drama im englischen Königshaus etwa gleich so prominent in die Schweizer Zeitungen gehört hätte, wurde in der Redaktion gefragt. Und ich fühlte mich in den letzten Tagen WEF-bedingt von Präsident Trump medial geradezu verfolgt.

Einer der Richtwerte ist oft, was die Leser bewegt. Und unsere Online-Klickzahlen widersprechen sowohl den Royals-Verachtern als auch den Trump-Verweigerern: Beide Themen schafften es locker in die Top Ten. Was ebenfalls immer gut läuft: Verkehr, Unfälle, Greta, Sport sowie Hotels, Restaurants und Geschäfte, die öffnen, schliessen, oder woanders hinziehen - und Bettwäsche.

Ein Ratgeber-Artikel darüber, wie oft man seine Bettbezüge waschen sollte, hielt sich vor ein paar Monaten tagelang in der Klick-Hitparade, zwei Tage gar auf Platz 1. Als Regionaljournalistin denke ich immer wieder gerne daran. Als Erinnerung, dass das wahrhaft regionale, geradezu heimische, die Leser nach wie vor am meisten bewegt.