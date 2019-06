Über 540 Oldtimer rollen durch Sarnen An der 20. Ausgabe des OiO können Oldtimer-Fans am Samstag und Sonntag Fahrzeuge aus 100 Jahren Automobilgeschichte bestaunen. Auf Veranstalter Ruedi Müller wartete eine spezielle Überraschung. Franziska Herger

OiO-Veranstalter Ruedi Müller freut sich mit seiner Partnerin Ruth Iseli über den ersten Sarner Kulturförderungspreis, den ihm die Gemeinde verliehen hat. (Bilder: Franziska Herger, Sarnen, 8. Juni 2019)

Vornehm tuckernd, wild röhrend oder laut hupend rollten sie durch Sarnen, die über 540 Oldtimer mit ihren stolzen Fahrern, die sich am Samstag zum 20. OiO (Oldtimer in Obwalden) im Hauptort versammelten. Bei schönstem Wetter flanierten Hunderte von Besuchern durch die Strassen und bewunderten die auf Hochglanz polierten Prachtexemplare aus rund 100 Jahren Automobilgeschichte. Auch bei der 20. Ausgabe, meinte Veranstalter Ruedi Müller, sei es immer noch eine Erlösung, wenn alles so gut klappe. «Die Vorbereitungen sind unwahrscheinlich und immer im letzten Moment gibt es noch Probleme zu lösen», so der Ramersberger.

Das OiO in Sarnen findet dieses Jahr zum 20. Mal statt. Und wieder gibt es viel zu bestaunen. (Bilder: Franziska Herger, Sarnen, 8. Juni 2019) Dieses Schmuckstück ist über 100 Jahre alt. Der Ford T hat Jahrgang 1913. Dieser Buick zieht besonders viele bewundernde Blicke auf sich. Eine ganze Reihe Mustangs - kein alltäglicher Anblick. Gleiches gilt für diese BMW Isetta. Keiner zu klein, ein Oldtimer-Fan zu sein. Oldtimer in allen Farben... ...Formen... ..und aus der ganzen Schweiz sind in Sarnen zu bewundern. Der knallrote Jaguar ist ein echter Blickfang. Manche der Oldtimer zeigen ihr Innenleben. Wieder andere ihre luxuriöse Ausstattung. Das Reserverad ist für alle Fälle dabei. 13 Bilder Sarnen ist im Oldtimer-Fieber

Diese harte Arbeit wurde am Samstag speziell honoriert. Gemeindepräsident Jürg Berlinger verlieh dem OiO-Organisator den ersten Kulturförderungspreis der Gemeinde Sarnen. «Ruedi Müller hat es geschafft, einen Anlass in Sarnen zu etablieren, den man weit über unsere Kantonsgrenzen hinaus kennt», lobte Jürg Berlinger. Zum Jubiläum verloste die Gemeinde zudem unter den Teilnehmern 20 Gutscheine à 100 oder 200 Franken, einlösbar in Sarner Fachgeschäften und Hotels.

«Ein bisschen lärmen und stinken muss es»

Die Überraschung sei gelungen, meinte ein gerührter Ruedi Müller, der im Vorfeld von der Preisverleihung nichts gewusst hatte. «Der Preis ist eine wahnsinnige Genugtuung und es ist ein Aufsteller, dass Sarnen dieses mobile Kulturgut, das wir vertreten, so schätzt.» Auch Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler dankte den Organisatoren und allen Helfern und fügte unter Applaus an: «Als Umweltminister muss ich sagen: Ein bisschen lärmen und stinken muss es.»

Peter Gisler aus Steinen mit seiner BMW Isetta.

In den Sarner Strassen gab es für jeden etwas zu sehen: Porsches, Jaguare, altertümliche Bentleys oder ein pinker Cadillac, umgeben von Oldtimer-Liebhabern in 50er-Jahre-Kostümen. Aber auch Lastwagen, Postautos, Traktoren und Busse aus vergangenen Zeiten säumten die Strassen. Dabei zeigte sich schnell, welche Fahrzeuge bei den Besuchern besonders beliebt sind. Um die BMW Isetta von Peter Gisler etwa bildete sich schnell eine kleine Menschentraube. «Che bella», rief eine Frau auf Italienisch beim Anblick des winzigen Autos aus dem Jahr 1957 mit der nach oben öffnenden einzigen Tür. «Es ist schön, dass alle Leute immer so Freude haben», freute sich auch Peter Gisler. Trotz ihrer Grösse biete die Isetta genug Platz, führte er aus. «Sie ist aber schon ein Sonntagsfahrzeug.» Der Steiner war zum ersten Mal am OiO mit dabei. «Es gefällt mir hier, das ganze Dorf lebt.»

«Das OiO ist einfach ein genialer Anlass», sagte auch Margrit Auf der Maur, die beim Bahnhof gerade von einer der beliebten Rundfahrten mit einem Oldtimer zurückkam. «Ein uralter Citroen von 1938», erzählte die Seelisbergerin begeistert. «Ich fühlte mich trotzdem wie in einem modernen Auto, nur die Abgase habe ich etwas mehr gerochen.»

Sponsorensuche wird immer schwieriger

Das allererste Oldtimer in Obwalden fand im Jahr 1999 statt. Seither habe sich viel verändert, sagte Ruedi Müller. «Früher ging vieles mit Handschlag, heute ist manches komplexer geworden. Auch die Sponsorensuche wird immer schwieriger.» Er sei jetzt 71 Jahre alt, antwortete der Veranstalter lachend auf die Frage, ob es mit dem OiO noch einmal 20 Jahre weitergehen werde. «Aber ich sage immer, solange Donald Trump noch die USA regieren kann, kann ich auch noch das OiO machen.»

Am Sonntagmorgen geht das Oldtimer-Fest weiter mit der eindrücklichen Abfahrt der alten Fahrzeuge über Sursee nach Beromünster.