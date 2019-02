Übungsszenario Fürigen: Auto hängt im Chilchliwald am steilen Abhang Am Samstag fand in Stansstad eine Rettungsübung statt, um die Abläufe und das Einsatzmaterial verschiedener Beteiligter zu testen. Dabei mussten die Einsatzkräfte Menschen aus einem von der Strasse abgekommenen Auto bergen.

Während der Übung müssen die Einsatzkräfte das Auto vor dem Absturz sichern. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)

Die Übung fand am Samstag zwischen 9 und 13 Uhr an der Bürgenstockstrasse in Fürigen statt. Die Simulation besagte, dass ein Auto von der Strasse abgekommen und im Bereich Chilchliwald in unwegsamem und steilem Gelände zum Stillstand gekommen war. Gemäss Übungsanlage hatten sich dabei alle Insassen mittelschwer bis schwer verletzt.

Die Übung fand bei der Bürgenstockstrasse statt. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)

An der Übung waren die Alpine Rettung Schweiz (ARS) - Station Stans, die Stützpunktfeuerwehr Stans, der Rettungsdienst Nidwalden/Luzern und die Kantonspolizei Nidwalden (Alpine Einsatzgruppe) beteiligt. Nach der gemeinsamen Besprechung, habe die Übung mit dem Fazit «sehr gut» abgeschlossen werden können, informiert die Kantonspolizei Nidwalden.

Steiles Gelände, Schnee, Verletzte - so wollte es das Übungsszenario. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)

Unter der Gesamtleitung der Kantonspolizei Nidwalden hätten die Mitglieder der ARS Stans Abseilstellen eingerichtet. Dadurch konnten die weiteren Rettungsorganisationen zusammen mit der ARS zum Unfallauto gelangen und dieses sichern. Anschliessend wurden die verletzten Personen medizinisch versorgt und geborgen. Die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei Nidwalden war für die Erhebung des Tatbestandes verantwortlich. (pd/spe)