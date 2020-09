Umfangreiche Bauarbeiten: Alterswohnheim Buochs wird renoviert Die 30-jährige Infrastruktur des Altersheims Buochs soll teilweise erneuert und erweitert werden. Der Stiftungsrat hat einen Kredit von fast 10 Millionen Franken genehmigt.

Das Alterswohnheim Buochs plant in den nächsten Jahren Renovations- und Erweiterungsarbeiten am bestehenden Gebäude. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich von Frühling 2021 bis Dezember 2022 dauern. Das teilt das Alterswohnheim Buochs in einer Medienmitteilung mit. Den Baukredit von 9,9 Millionen Franken hat der Stiftungsrat an seiner ausserordentlichen Sitzung vor zwei Wochen genehmigt.

So soll das renovierte Alterswohnheim in Buochs aussehen. Visualisierung: PD

Die 30-jährige Infrastruktur soll teilweise erneuert werden. Die Aufenthaltsdauer der Bewohnerinnen und Bewohner nehme ab und der Umfang der Pflegebedürftigkeit sei beim Eintritt höher als früher, heisst es in der Medienmitteilung. Der Anteil an Menschen mit Demenzerkrankungen nehme zu, was neue Anforderungen an die Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner stellt.

Anbau erstreckt sich über alle Etagen

Das Kompetenzzentrum für stationäre Pflege und Betreuung sowie für betreutes Wohnen erhält auf allen Abteilungen grössere Aufenthaltsbereiche. Dafür ist ein Anbau auf der Ostseite geplant, der sich über alle Etagen erstreckt. Ein zusätzlicher Lift erhöht die Kapazitäten für Personentransporte. Der Eingangsbereich wird neu gestaltet. Die Restauration auf der Westseite der Hauses wird neu ausgerichtet. Das ermöglicht eine direkte Verbindung zur geplanten Überbauung «5 Freunde», die zahlreiche Alterswohnungen vorsieht. «Wir wollen auch ein Angebot für die neuen Mieter bieten», erklärt Geschäftsführerin Sarah Frey auf Anfrage. Auch die Küche wird in einer zweiten Phase renoviert und vergrössert.

Das Projekt sieht grössere Aufenthaltsbereiche vor. Visualisierung: PD

Ebenfalls angepasst werden die betriebliche Abläufe. So essen die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterswohnheims Buochs zukünftig nicht mehr alle im Speisesaal im Erdgeschoss. In den verschiedenen Abteilungen sollen neue Essensbereiche entstehen. Die Pflegezimmer und die Alterswohnungen an sich sind vom Umbau nicht betroffen. Der Umbau der Zimmer ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Die 75 Bewohnerinnen und Bewohner und die 95 Mitarbeitenden müssen aber mit Lärmemissionen rechnen.