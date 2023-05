Stansstad Unfall gebaut und abgehauen: Polizei sucht Luzerner Volvo-Fahrer Beim Kreisel Acheregg hat ein unbekannter Mann einen Verkehrsunfall gebaut. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unfallstelle beim Achereggkreisel in Stansstad. Bild: Kantonspolizei Nidwalden (28. 5. 2023)

Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr eine Meldung über einen Selbstunfall beim Kreisel Acheregg in Stansstad erhalten. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Mann in einem weissen Auto der Marke Volvo mit Luzerner Kontrollschildern von Stansstad herkommend über die Achereggbrücke. Im Bereich des dortigen Kreisel hat der Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und knallte in die Felswand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der bis dato unbekannte Fahrzeuglenker von der Unfallstelle.

Der Autofahrer prallte in die Felswand. Bild: Kantonspolizei Nidwalden (28. 5. 2023)

Nun sucht die Kantonspolizei Nidwalden den flüchtigen Autofahrer. Der Mann soll dunkle Oberbekleidung, helle Hosen und helle Schuhen tragen. Personen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum beteiligten Fahrzeuglenker machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden unter der Telefonnummer 041 618 44 66 in Verbindung zu setzen. (rem)

Die Unfallstelle aus der Luft. Bild: Kantonspolizei Nidwalden (28. 5. 2023)