Kolumne Ich meinti: Ungeschriebenes Vortrittsrecht Unsere Autorin hatte es satt, beim Kreuzen anderer Fussgänger stets ausweichen zu müssen. Bis sie merkte, dass die sogenannten Spiegelneuronen auch bei beleibteren Männern funktionieren. Ein beharrliches Auftreten hat durchaus seine Wirkung.

Franziska Ledergerber, Hausfrau und ausgebildete Lehrerin, Hergiswil, äussert sich an dieser Stelle abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema. Bild: Corinne Glanzmann

Seit etwas mehr als einem Jahr, jeweils am Sonntagmorgen starten wir zu einer kleinen Wanderung zum nahegelegenen «Mattenhof», zwei Bahnstationen Richtung Luzern. Dort in der Neuüberbauung, gleich beim Bahnhof, betreten wir die Bäckerei, steigen mit einem Butterzopf unter dem Arm in den nächsten Zug zu­rück nach Hause und freuen uns auf ein ausgiebiges Sonntagsfrühstück.

Bei diesem Morgenspaziergang gehen wir zuerst zügig ein kleines Stück der Strasse ent­lang, biegen dann rechts ab und gelangen hinunter auf einen schönen Weg direkt am See. Der Weg ist etwa zwei­einhalb Meter breit, was hier zu erwähnen wichtig ist, denn nach der damaligen Ausrufung des Notrechts mit all seinen Massnahmen zum Shutdown, durften sich auf solch einem Weg nur noch zwei Personen kreuzen. Ein angemessener Abstand musste gewahrt werden.

Nach und nach wurde das mit dem Abstandhalten allerdings etwas lockerer gehandhabt. Wenn sich da zwei Paare be­gegneten, wich nur noch eine Person aus. Meistens ging ich neben meinem Mann zur Mitte des Weges, da war natürlich ich diejenige, die dann ausweichen musste. Es waren also drei Personen, die sich jeweils für einen kurzen Moment auf einer Linie nebeneinander trafen, also insgesamt zwei Personen neben- plus zwei hintereinander.

Was mir dabei auffiel, war, dass wenn der männliche Teil des entgegenkommenden Paares auf der inneren Seite lief, also auf meiner Linie, er keinerlei Anstalten machte, auszuweichen und einfach geradewegs auf mich zuging, als wäre ich Luft. Automatisch scherte ich aus und reihte mich hinter meinen lieben «Smarti».

Allmählich ärgerte ich mich darüber und startete ein Experiment. Stur verfolgte ich nun bei der nächsten Begegnung meine eingeschlagene Richtung. Im letzten Moment musste der Entgegenkommende ausweichen, weil ich ihm partout keinen Platz liess. Nun kreuzten vier Personen knapp aneinander vorbei. Zu meinem Erstaunen funktionierte das ohne nur den Hauch einer gegenseitigen Berührung. Fast wie ferngesteuert, ähnlich einer Schwarmdynamik, wo sich Individuen automatisch und blitzschnell synchron bewegen.

Die physiologische Basis dieser Fähigkeit wird in den Spiegelneuronen vermutet. Es passieren kaum Zusammenstösse, auch nicht auf belebten Plätzen. Spiegelneuronen sind auch zuständig für ein ansteckendes Gähnen innerhalb einer Gruppe. Gähn, ich hoffe, Sie halten noch durch – 642 Zeichen mit Leerschlägen.

Wo waren wir? Ach ja, das kleine Experiment bestätigte mich in der Annahme, dass ein forsches, beharrliches Auftreten durchaus seine Wirkung zeigt.

In der Zwischenzeit sind aus verschiedenen Gründen, vor allem aber auch dank der breitflächigen Impfkampagne, die Covid-Erkrankungen zurückgegangen. Wir sind auf dem besten Weg zur angestrebten Herdenimmunität. Mit einer Impfrate von zirka 80 Prozent der Bevölkerung wäre diese erreicht. Ab nächstem Montag lockert der Bundesrat in einer zweiten Etappe die strengen Massnahmen, und wir dürfen uns in jeder Beziehung erneut freier bewegen. Da schmeckt doch auch der Sonntagszopf wieder besser.