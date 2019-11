Uno kann in Stans Kurse für Friedensmissionen durchführen

Der Bundesrat will die Ausbildungszusammenarbeit mit der Uno in der militärischen Friedensförderung stärken. Er hat am Mittwoch ein Abkommen zwischen der Schweiz und der Uno genehmigt. Dieses ermöglicht der Uno, in Stans Ausbildungskurse durchzuführen.