Unterwalden Lions Club engagiert sich seit 60 Jahren In sechs Jahrzehnten unterstützte der Lions Club Unterwalden mit gegen einer Million Franken zahlreiche Projekte in Ob- und Nidwalden.

«Spontan und ohne grosse Bürokratie» hat der Lions Club Unterwalden im Coronajahr 20'000 Franken aus der Klubkasse in den Fonds für finanziell gefährdete Kleinunternehmen und Selbstständige einbezahlt. Bereits ein Jahr zuvor konnte die Spiesbahn in Oberrickenbach dank der Hilfe vom Lions Club Unterwalden wieder in eine sichere Zukunft steuern. «Wie wichtig der Serviceklub für die Region ist, hat dieser gerade in den letzten Jahren bewiesen», schreibt der Klub in einer Mitteilung zu seinem Jubiläum. Mit gegen einer Million Franken habe der Lions Club in den vergangenen 60 Jahren verschiedene Projekte in Obwalden und Nidwalden unterstützt. «Auch nach dem Jubiläum wird sich der Lions Club Unterwalden aktiv für das bürgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Wohl der Gesellschaft in den zwei Kantonen Obwalden und Nidwalden einsetzen», wird der scheidende Präsident Hampi Krähenbühl in der Mitteilung zitiert. Der Lions Club Unterwalden habe es in den letzten 60 Jahren verstanden, einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, ohne daraus persönlichen Nutzen zu ziehen.

Der scheidende Präsident Hampi Krähenbühl überreichte Maya Büchi-Kaiser im Culinarium Alpinum in Stans die Lions-Glocke. Bild: Silvan Bucher/PD

Seine Jubiläumsfeierlichkeiten hielt der Lions Club Unterwalden im Culinarium Alpinum in Stans ab. Maya Büchi-Kaiser wird als neue Präsidentin das 61. Vereinsjahr vom Lions Club Unterwalden in Angriff nehmen. Dafür überreichte ihr der scheidende Präsident Hampi Krähenbühl die Lions-Glocke. (pd/inf)