Unterwalden SRK-Mitarbeiter klopfen an die Haustüren und werben um neue Mitglieder Das Rote Kreuz Unterwalden braucht neue Mitglieder, um ihr Angebot auch weiterhin kostengünstig anbieten zu können. Es lanciert dieser Tage deshalb eine Haustürkampagne.

Vom SRK Unterwalden beauftragte Personen informieren im Rahmen der Haustürkampagne vom 20. September bis Anfang Dezember die Bevölkerung in Ob- und Nidwalden über die vom SRK Unterwalden geleistete Arbeit. Ziel ist es, so neue Mitglieder anzuwerben. «Solche Werbekampagnen sind wichtig für eine Spendenorganisation wie das Rote Kreuz. Mitglieder vom SRK Unterwalden tragen mit regelmässigen jährlichen Beiträgen dazu bei, dass das SRK Unterwalden die Dienstleistungen auch in Zukunft weiterhin so kostengünstig anbieten kann», schreiben die Verantwortlichen des SRK-Kantonalverbands Unterwalden in einer Mitteilung.

Eines der vielen Angebote des SRK Unterwalden: Gemeinsam mit dem Verein Ranftmobil bietet es einen Fahr- und Begleitdienst an. Bild: PD

Das Rote Kreuz Unterwalden erbringe wichtige soziale Dienstleistungen für Menschen in Ob- und Nidwalden. Es sorge dafür, dass Personen unterschiedlichen Alters zu Hause in ihrem Alltag gut begleitet und unterstützt werden. «Sämtliche Dienstleistungen werden zu sozialverträglichen Tarifen angeboten, teils sogar kostenlos. Dies ist nur möglich dank Spendeneinnahmen», betonen die Verantwortlichen vom SRK Unterwalden.

Direkte Zuwendungen sind nicht erlaubt

Das SRK Unterwalden führt alle fünf Jahre eine solche Haustürkampagne durch. An einer SRK-Werbemappe sowie einem sichtbar getragenen persönlichen SRK-Ausweis ist jeder Mitarbeitende gut zu erkennen. Die Mitarbeitenden dürfen kein Bargeld oder anderweitige Zuwendungen annehmen. Auf der Website vom SRK Unterwalden www.srkunterwalden.ch wird laufend informiert, welche Personen in welchen Gemeinden unterwegs sind. Die Verantwortlichen betonen zudem, dass die behördlichen Vorgaben und die geltenden Hygiene- sowie Abstandsregelungen konsequent eingehalten werden und die Schutzmassnahmen laufend überprüft und der aktuellen Situation angepasst werden. (inf)