Unterwaldner Baubranche trotzt schwierigem Umfeld Der Baumeisterverband Unterwalden hat trotz schwieriger Bedingungen ein solides Jahr hinter sich. Die Umsätze der Firmen stiegen sogar leicht an, hiess es an der GV des Verbandes.

Baudirektor Josef Niederberger (v.l.), Benedikt Koch, Direktor des schweizerischen Baumeistervebands, und Matthias von Ah, Präsident des Baumeisterverbands Unterwalden. (Bild: Apimedia)

(pd/mst) Was das Bauvolumen angeht, blicken die zentralschweizerischen Baumeisterverbände auf ein stabiles Jahr 2018 zurück. Schwierig sei die Situation allerdings im Wohnungsbau, stehe doch heute jede vierzigste Wohnung leer, wie Matthias von Ah, Präsident des Baumeisterverbands Unterwalden (BVUW), anlässlich der Generalversammlung im Höhenhotel Seeblick in Emmetten am vergangenen Donnerstag festhielt.

Die Firmen im Verbandsgebiet erzielten 2018 einen Umsatz von 221,6 Millionen Franken, was einem Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die rückläufige Entwicklung beim Arbeitsvorrat und bei den Auftragseingängen lasse aber auf ein schwieriges Jahr 2019 schliessen. Bezüglich Landesmantelvertrag (LMV) sei nun Ruhe eingekehrt. Nach Verhandlungsrunden über das ganze Jahr hinweg wurde das ausgehandelte Paket an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 19. Dezember 2018 in Olten gutgeheissen.

Im Vorstand des BVUW kam es an der Generalversammlung zu einem Wechsel. Peter Berwert, gleichzeitig stellvertretendes Mitglied der SBV-Delegiertenversammlung und Delegierter des kantonalen Gewerbeverbandes Obwalden, wurde nach 20 Jahren Vorstandsarbeit verabschiedet. An seine Stelle wählte die Versammlung neu Michi Waser (Waser Bau GmbH, Alpnach). Die übrigen Vorstandsmitglieder Matthias von Ah (Präsident), Walter Gut, Jörg Lütolf, Urs Niederberger und Hans Krummenacher wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zudem wurden mit Daniel Niederberger (Bürgi AG, Alpnach) und Silvan Niederberger (Riva AG, Buochs) zwei frischgebackene Baumeister geehrt.

Nachwuchsförderung fordert heraus

Zu den grossen Herausforderungen der Baubranche gehöre weiterhin die Nachwuchsförderung. Die Zahl der neu eintretenden Lehrlinge sei wie in der übrigen Schweiz seit einigen Jahren rückläufig. Kurt A. Zurfluh, Geschäftsführer der zentralschweizerischen Baumeisterverbände, ersuchte die Versammelten, jede Gelegenheit wahrzunehmen, um bei Jugendlichen Werbung für die Lehrberufe und die Aufstiegsmöglichkeiten zu machen. Nach den Ausführungen von Benedikt Koch, Direktor des schweizerischen Baumeisterverbandes, zum Informationssystem Allianz Bau, zum neuen Gesamtarbeitsvertrag und zum Masterplan «SBV-Berufsbildung 2030» berichtete Nidwaldens Baudirektor Josef Niederberger über die anstehenden Projekte im Hoch- und Tiefbau sowie über die zu erwartenden Herausforderungen.