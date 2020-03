«Unüberbrückbare Differenzen»: Nidwaldner Polizeikommandant geht per sofort Seit dem 1. Dezember 2018 war Jürg von Gunten Kommandant der Kantonspolizei Nidwalden. Nun wird er per sofort durch Reto Berchtold ersetzt. Die Trennung erfolge im gegenseitigen Einvernehmen.

Jürg von Gunten war seit Dezember 2018 Polizeikommandant. Bild: Corinne Glanzmann, Stans, 14. Januar 2020

(jvf) Reto Berchtold ist neuer Kommandant ad Interim der Kantonspolizei Nidwalden. Er wurde am Sonntag durch Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi eingesetzt. Das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Kommandanten, Jürg von Gunten, wurde in gegenseitigem Einvernehmen per sofort beendet, schreibt die Justiz- und Sicherheitsdirektion in einer Mitteilung. Berchtold werde mit der Unterstützung der Geschäftsleitung den reibungslosen Betrieb der Kantonspolizei Nidwalden sicherstellen.

Von Gunten war erst seit Dezember 2018 im Amt. Sein Verhältnis mit dem mittleren Kader sei in den letzten Wochen «zunehmend schwierig» geworden. Trotz Vermittlungsversuchen und einem externen Coaching habe dies zu unüberbrückbaren Differenzen geführt. «Um das reibungslose Funktionieren der Kantonspolizei Nidwalden weiterhin sicher zu stellen, war ein zeitnaher Entscheid unabdingbar», wird Kayser-Frutschi zitiert.

Die Leitung des Kantonalen Krisenstabs werden die bisherigen Stellvertreter Ruedi Wyrsch (Abteilungsleiter Zivilschutz) und Toni Käslin (Feuerwehrinspektor) übernehmen.