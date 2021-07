Starke Regenfälle Unwetter in Nid- und Obwalden: Strasse und Bahn nach Engelberg gesperrt ++ Dutzende Personen evakuiert In den Kantonen Ob- und Nidwalden kam es zu heftigen Gewittern. Strasse und Bahn nach Engelberg sind blockiert. Personen mussten evakuiert werden. Feuerwehr, Zivilschutz und Polizei stehen im Dauereinsatz.

Video: PilatusToday

Durch die starken Niederschläge trat der Eltschenbach im Bereich Parketterie in Wolfenschiessen über die Bachufer und überspülte die Kantonsstrasse Richtung Engelberg mit Kies. Gegen 21 musste die Kantonsstrasse zwischen Wolfenschiessen und Engelberg sowie die alte Kantonsstrasse zwischen Wolfenschiessen und Grafenort komplett gesperrt werden. Zudem wurde das Zugtrasse der Zentralbahn unterspült, sodass auch der Zugverkehr eingestellt werden musste. Die Aufräumarbeiten sind im Gange und die Strasse kann frühestens im Verlaufe des Sonntagmorgens eingeschränkt wieder geöffnet werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt.

Rund ein Dutzend Personen im Bereich der Parketterie in Wolfenschiessen mussten für eine Nacht aus ihren Wohnungen in eine Zivilschutzanlage evakuiert werden. Die Kantonsstrasse zwischen Wolfenschiessen und Oberrickenbach musste ebenfalls vorübergehend gesperrt. In Oberrickenbach musste ein Pfadilager mit rund 44 Personen ebenfalls für eine Nacht in eine Zivilschutzanlage evakuiert werden. In der Region Oberrickenbach sind noch diverse Wanderwege durch Erdrutsche verschüttet und nicht passierbar. Entlang der Engelberger Aa wurden aufgrund des Hochwassers in diversen Gemeinden entsprechende Notfallplanungen ausgelöst und präventive Massnahmen umgesetzt. Glücklicherweise trat die Engelberger Aa knapp nicht über die Ufer.

Engelberger Aa führt viel Wasser

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees ist ebenfalls hoch. Die Seegemeinden beobachten den Wasserstand und halten sich für geeignete Massnahmen bereit. Im Einsatz stehen die Feuerwehren von Emmetten, Beckenried, Buochs-Ennetbürgen, Stans, Oberdorf, Dallenwil und Wolfenschiessen sowie der Kantonale Führungsstab, das Amt für Umwelt, der Gemeindeführungsstab Emmetten und Wolfenschiessen, der Zivilschutz, private Tiefbauunternehmungen und die Kantonspolizei.

