Neuer Feuerwehr-Kommandant für Stansstad Der Gemeinderat hat am 17. Dezember Urs Angele per 1. Januar 2019 zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Stansstad gewählt.

Funktionsbedingt wird er auch Präsident der Feuerschutzkommission und Mitglied im Gemeindeführungsstab. Angele tritt die Nachfolge von Martin Kurmann an, welcher per Ende 2018 demissioniert.

Weiter hat der Gemeinderat Feuerwehr-Oberleutnant Roger Zumbühl per 1. Januar 2019 zum Vizekommandanten, Abteilung Stansstad, und Mitglied der Feuerschutzkommission gewählt. Er übernimmt von Rolf Amstutz, welcher per Ende 2018 demissioniert. Der Gemeinderat hat zudem Feuerwehr-Leutnant Beat Rohrer per 1. Januar 2019 zum Materialoffizier und Mitglied der Feuerschutzkommission gewählt. Er übernimmt von Philipp Rohrer, welcher per Ende 2018 demissioniert. (pd/rbu)