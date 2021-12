Vatikan Vorbereitungen zum Sacco di Roma laufen auf Hochtouren Nidwalden ist Gastkanton an der Vereidigungsfeier der Schweizergarde. Eine Projektgruppe bereitet den Besuch in Rom und zahlreiche Anlässe in Nidwalden vor.

Traditionell findet die Vereidigung der neuen Gardisten am 6. Mai statt. Das Datum erinnert an den 6. Mai 1527. Beim sogenannten Sacco di Roma (Plünderung Roms) wurde die Stadt damals von 24’000 deutschen Landsknechten und spanischen Söldnern belagert. Zwei Drittel der päpstlichen Garde kamen bei der entscheidenden Schlacht neben dem im Bau stehenden Petersdom ums Leben. 42 Gardisten hingegen verhalfen dem Papst zur Flucht in die Engelsburg und retteten so sein Leben. So steht die Geschichte auf der entsprechenden Seite des Kantons Nidwalden.

Vereidigung eines Schweizergardisten. Archivbild: Gabriele Putzu/TI-Press/Keystone

Nachdem der Landrat im Februar dieses Jahres grünes Licht für einen Kredit für den Besuch in Rom gegeben hatte, konnte sich eine Projektgruppe an die Arbeit machen. Geleitet wird sie von Frau Landammann Karin Kayser, Einsitz hat auch Regierungsrätin Michèle Blöchliger. Diese Projektarbeit bereite grosse Freude, sagt Karin Kayser. Regelmässig tauscht sich die Gruppe über die verschiedenen Bereiche aus. «Es macht Spass, zu sehen, wie alle in der Gruppe sehr motiviert sind und einen positiven Drive haben.» Auch bestehe ein guter Kontakt zur Schweizergarde für die Vorbereitung des Anlasses. «Der Gardekommandant freut sich darüber, dass sich ein Gastkanton so ins Zeug legt», hält Karin Kayser fest.

Nidwaldner Kulinarik und Kultur in Rom

Insbesondere in Sachen Kulinarik und Kultur wolle Nidwalden einiges bieten. So wolle man mit speziellen Nidwaldner Gerichten in Rom präsent sein. Schön seien auch die Rückmeldungen aus den Untergruppen der Projektgruppe. «Die Leute können ihre Ideen einbringen, es wird nicht einfach gesagt, wir machen das so und so», sagt die Regierungsrätin. Das bringe eine grosse Dynamik in den Prozess.

«Wir könnten wohl unzählige Messen mit musikalischen Darbietungen bestreiten», meint Karin Kayser angesichts der vielen Nidwaldner Musikformationen, die nach Rom reisen wollen. Blasmusiken, Kleinformationen oder auch Jodler möchten etwas zum Gelingen beitragen. «Unser Ziel ist es, möglichst vielen Formationen zu einem Auftritt in Rom zu verhelfen.» Eine spezielle Lösung hat man für die vielen Chöre gefunden. Alle Chöre würden die gleichen Stücke einüben. Jeweils einige Mitglieder pro Chor können dann nach Rom reisen und bilden dort einen Nidwaldner Chor, der die entsprechenden Lieder zum Besten gibt.

Für die offizielle Delegation aus Nidwalden stehe das Programm fest, sagt Karin Kayser. «Vieles davon gibt das Protokoll vor.» Eine Gruppe sei dabei, verschiedene Angebote zu entwickeln, etwa eine Führung nach Castel Gandolfo, der Sommerresidenz des Papstes, Führungen durch die Gärten oder Museen sowie Konzerte. Diese Angebote sollen auch jenen Nidwaldnerinnen und Nidwaldner zugutekommen, die auf eigene Rechnung nach Rom reisen möchten. Rund 200 Personen hätten sich bisher für eine Reise angemeldet. «Wir rechnen mit rund 400 Personen, die dann nach Rom reisen», sagt Frau Landammann. Dem Kanton stünden rund 300 Plätze für die eigentliche Vereidigungsfeier zur Verfügung. Gebe es mehr Interessenten als Plätze, werde man diese verlosen.

Unsicherheiten wegen der Pandemie

Dass die Anmeldungen noch nicht so zahlreich seien, führt sie auch auf die Unsicherheiten wegen Corona zurück. Auch die Projektgruppe des Kantons hat die Pandemie im Hinterkopf. «Wir planen zwar so, als gäbe es nicht allzu viele Einschränkungen», sagt Karin Kayser. Doch müsse man sich auch für den Fall vorbereiten, dass nicht alles, was man auf die Beine stellen möchte, auch durchführbar ist. Wohl erst Ende Januar stehe fest, ob die Garde die Vereidigungsfeier in der angestrebten Form abhalten könne. «Wir hoffen fest und sind zuversichtlich, dass die Lage bis im Mai wieder besser ist als gerade jetzt», meint Karin Kayser. «Sollten die Pläne dennoch scheitern, möchten wir sicher in Nidwalden etwas machen.» Natürlich auch unter der Voraussetzung, dass die dannzumaligen Coronaregeln dies auch zuliessen.