Verkehr Mitte Stans fordert die Tieferlegung der Zentralbahn Die Ortspartei nimmt Stellung zum Verkehrskonzept der Gemeinde. Dabei vermisst sie eine klare Strategie.

Der Bahnhof in Stans. Bild: Oliver Mattmann (Stans, 4. Februar 2017) Oliver Mattmann (nz) / Neue Nidwaldner Zeitung

Die Gemeinde Stans hat ihr kommunales Verkehrskonzept vorgelegt. Die Mitte Stans wertet dies in einer Medienmitteilung positiv. Die Ortspartei hätte es jedoch begrüsst, wenn zuerst in kommunalen Kommissionen und weiteren Gruppen eine vertiefte Auseinandersetzung stattgefunden hätte. Auch vertritt sie die Meinung, dass es zielführender gewesen wäre, vorerst das definitive Gesamtverkehrskonzept des Kantons abzuwarten.

Im Verkehrskonzept werden unter anderem Entwicklungsschwerpunkte aufgezeigt. Dabei zeigt sich laut der Mitte, dass das Dorfzentrum als Gewerbe- und Ladenstandort zunehmend geschwächt wird. Hier fehle eine klare Strategie. Die Mitte Stans fordert vom Gemeinderat verstärkte Anstrengungen, um die Kundschaft wieder vermehrt ins Dorfzentrum zu locken.

Velowegnetz optimieren

Bei den Massnahmen vermisst die Mitte Stans eine Priorisierung. Von den vorgebrachten Vorschlägen unterstützt die Ortspartei ausdrücklich die Idee, die Lücken im Velowegnetz zu schliessen. «Diese Verbesserungen sollen rasch umgesetzt werden, denn es werden speziell die Kinder auf ihrem Schulweg profitieren», wird Co-Präsidentin Monika Bäurle in der Mitteilung zitiert. Ebenso begrüsst wird eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 innerorts. Jedoch seien zuerst die Auswirkungen auf den Fahrplan der Postautos abzuklären.

Kritisch gegenüber steht die Mitte-Partei dem Ansinnen, die Erstellungspflicht für Autoabstellplätze zu lockern. Dadurch könnte der Suchverkehr weiter ansteigen. Zudem werde der Trend zu Elektroautos zwar zu einer tieferen CO 2 -Belastung führen, jedoch keinesfalls zu weniger Fahrzeugen. Deshalb und auch unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips soll auf Gratis-Elektroladestationen verzichtet werden.

Tieferlegung der Zentralbahn

Kopfschmerzen bereiten der Mitte Stans die Barrieren an der Bahnhofstrasse und am Karli-Platz. «Die Barrieren verunmöglichen ein effizientes Strassen-Management», wird Co-Präsident Peter Kaiser zitiert. Die Fahrpläne der Zentralbahn und der Postautos wolle man weiter verdichten. Doch die Platzverhältnisse am Bahnhof Stans würden dies kaum noch zulassen. «Wir werden langfristig nicht um eine Tieferlegung der Zentralbahn herumkommen.»

Das Verkehrskonzept legt den Fokus auf die nächsten zehn bis 15 Jahre. «Wir müssen aber heute bereits jene Projekte angehen, die wir in 30 Jahren umsetzen wollen», so Monika Bäurle. Deshalb fordert sie den Gemeinderat auf, beim Kanton konsequent Lösungen für Stans einzufordern. (nke)