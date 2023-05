Verkehr Steinschlag in Hergiswil: Geologen beobachten Lage – Entwarnung für Kantonsstrasse Die Kantonsstrasse zwischen Stansstad und Hergiswil musste in der Nacht vorsorglich gesperrt werden. Nun ist sie wieder normal befahrbar. Die Verkehrsverbindung über den Lopperviadukt bleibt vorderhand noch zu. Die Lage wird laufend beobachtet.

In der Nacht ist es bei Hergiswil zu einem Steinschlag gekommen. Dieser ereignete sich im Bereich Reigeldossen. Um 2 Uhr gelangten dort zahlreiche kleine Steine auf die Fahrbahn der Lopper-Aussenstrecke zwischen Stansstad und Hergiswil in Fahrtrichtung Norden.

Gefährlich: Steine auf die Fahrbahn der Lopper-Aussenstrecke zwischen Stansstad und Hergiswil. Bild: ASTRA (Hergiswil, 17. 5. 2023)

Diese rühren nach ersten Kenntnissen vom Abbruch eines grösseren Steins am Hang, welcher beim Sturz zersplitterte, wie das Bundesamt für Strassen Astra mitteilt. Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschäden.

In der Folge wurden die Autobahnaus- und -einfahrt Hergiswil in Fahrtrichtung Norden sowie die darunterliegende Kantonsstrasse zwischen Hergiswil und Stansstad mitsamt Geh- und Radweg gesperrt. Nach einer ersten Lagebeurteilung konnte die Kantonsstrasse gegen 7.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Geologe habe Entwarnung gegeben.

Gesperrt hingegen bleiben die Autobahnausfahrt und -einfahrt Hergiswil in Fahrtrichtung Nord. Aktuell finden Räumungsarbeiten auf dem Lopperviadukt und der dort befindlichen Baustelle statt.

Räumungsarbeiten erforderlich: Die von Steinen übersäte Fahrbahn auf dem Lopperviadukt. Bild: ASTRA (Hergiswil, 17. 5. 2023)

Die Lage werde laufend beobachtet, heisst es beim zuständigen Bundesamt für Strassen (Astra). Die Sperrung könne voraussichtlich im Verlauf des späteren Nachmittages wieder aufgehoben werden.

Zwischenzeitlich sollen Autofahrende auf der Autobahn A2, die nach Hergiswil gelangen wollen, die Ausfahrt in Stans oder Horw wählen. Die Autobahn selbst (Kirchenwaldtunnel) ist vom Ereignis nicht betroffen.

Auch im Entlebuch gab es am frühen Morgen Einschränkungen. Wegen eines Erdrutsches war der Bahnverkehr zwischen Entlebuch und Schüpfheim unterbrochen, wie der Verkehrsdienst Viasuisse meldete. Gemäss SBB-Website ist die Störung inzwischen behoben. (cgl/dvm)