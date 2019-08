Verkehrschaos beim Lopper: Autobahnausfahrten bleiben offen – Ampeln sollen Verkehr dosieren Auch an den nächsten Wochenende dürfte es auf der A2 und auf den Nidwaldner Kantonsstrassen zu Behinderungen kommen. Die Schliessung der Autobahnausfahrten ist kein Thema. Roger Rüegger

Stau auf der Autobahn A2 bei der Ausfahrt Buochs. (Bild: Leserreporter)

Die gesperrte Axenstrasse, der Rückreiseverkehr aus dem Süden sowie die Arbeiten an der Autobahn in Hergiswil haben am vergangenen Wochenende für Rückstau auf der Autobahn A2 und einem Teil der Kantonsstrassen geführt.

Diese Ausgangslage dürfte mindestens an den nächsten zwei Wochenenden anhalten, wie der Kanton Nidwalden am Mittwochmorgen mitteilte. «Der Verkehr bewegte sich leider nur sehr zähflüssig, zu einem eigentlichen Kollaps ist es aber nie gekommen, auch nicht auf den Kantonsstrassen», wird Jürg von Gunten, der Kommandant der Kantonspolizei Nidwalden, in der Mitteilung zitiert. Die Kantonspolizei unternehme Anstrengungen, um auf den Kantonsstrassen für Entlastung zu sorgen.

Keine Option ist die von verschiedenen Seiten geforderte Schliessung von Autobahnausfahrten für Fahrzeuge, die keine Nidwaldner Kontrollschilder aufweisen. Dies sei geprüft worden. Die Kantonspolizei und das Bundesamt für Strassen (Astra) sehen in dieser Massnahme nicht den gewünschten Erfolg.

Mit Ampeln und Hinweisen sollen Autofahrer davon abgehalten, die A2 zu verlassen



Aufs kommende Wochenende beabsichtigt die Kantonspolizei dafür, die Lenker mit klar erkennbaren Hinweisen bei den A2-Ausfahrten in Fahrtrichtung Nord zwischen Beckenried und Hergiswil auf den grösseren Zeitverlust aufmerksam zu machen, den sie erleiden, wenn sie bei hohem Verkehrsaufkommen auf die Kantonsstrassen ausweichen.

Stau auf der Autobahn A2 bei Beckenried. (Bild: Leserreporter)

Das Astra hatte am Wochenende bereits die Arbeiten auf der A2-Baustelle in Hergiswil gedrosselt, sodass auf die Reduktion auf eine Spur in der Nacht verzichtet werden kann. Auch wurde das sogenannte Tropfensystem in Hergiswil im Verlauf des Wochenendes durchgehend angewendet. Dabei wechseln sich Grün- und Rotphasen auf der Autobahnausfahrt ab, damit vor allem die Kantonsstrassen, die viele Autofahrer bei Stausituationen als Ausweichroute wählen, nicht durchgehend belastet werden. Das Tropfensystem soll «auf einem längeren Abschnitt ausgeweitet werden», schreibt der Kanton weiter. Damit dürften zumindest auch bei den Ausfahrten Stans-Nord und Stans Süd Ampeln installiert werden. Durch das Tropfensystem in Hergiswil habe der Lokalverkehr einigermassen abgewickelt werden können. «Es ist uns bewusst, dass die Situation für die verkehrs- und immissionsgeplagten Gemeinden sehr unangenehm ist», so der Polizeikommandant. Jürg von Gunten:

«Leider dürfte an den beiden nächsten Wochenenden mit einer ähnlichen Ausgangslage zu rechnen sein, weil der Rückreiseverkehr weiter anhält und die Axenstrasse noch mehrere Wochen gesperrt bleibt.»

Die Kantonspolizei Nidwalden geht davon aus, dass sich die Verkehrssituation nach Ende der Schulsommerferien in der Schweiz und den nördlichen Ländern wieder normalisieren wird.